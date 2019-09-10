باقات سوا الجديدة.. تعرف على أحدث عروض شركة الاتصالات السعودية STC لباقات المكالمات والإنترنت

باقات سوا الجديدة، يهتم بمتابعتها العديد من عملاء شركة الاتصالات السعودية، حيث تطرح سوا STC باقات متميزة كل فترة بهدف تقديم أفضل الخدمات لعملائها، والتفوق على منافسيها، حيث تعتبر شركة سوا أو ما يطلق عليها شركة الاتصالات السعودية من المؤسسات الخدمية المتكاملة في مجال الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، وتعمل بشكل مستمر على متابعة ما يتطلبه السوق السعودي من باقات إنترنت وباقات مكالمات وغيرها من خدمات الإتصالات التي توفرها، فهي دائمًا ما تعمل على تلبية حاجة عملائها لذا يبحث الكثير عن باقات سوا الجديدة والتي تقدمها بإستمرار على مدار العام وبشكل مفاجئ.

يسعى العديد من عملاء شركة الاتصالات السعودية للاستعلام عن احدث عروض باقات سوا الجديدة STC، وذلك حتى يتمكنوا من الاشتراك في العروض والباقات التي تتناسب مع حاجتهم، وتتوافق مع استخداماتهم، كما تتيح STC لمستخدميها إمكانية تحويل الرصيد من سوا لسوا، الأمر الذي يوفر الكثير على العملاء، وايضًا خدمة استلاف الرصيد للمكالمات الطارئة، ونستعرض لكم من خلال موقعنا “نجوم مصرية” جميع عروض باقات سوا الجديدة بشكل تفصيلي وإمكانية الاشتراك فيها.

عروض باقات سوا للمكالمات والانترنت

جاءت أحدث عروض باقات سوا للمكالمات والانترنت متميزة هذه المرة ومختلفة، وذلك حتى تتناسب مع كافة فئات وعملاء شركة الاتصالات السعودية STC، ومن خلال هذا المنطلق تسعى سوا لتطوير استراتيجياتها وفق أجدد خدمات الاتصالات المتطورة، خاصة مع تعاظم دور الاتصالات الالكترونية وزيادة استخداماتها، وشملت باقات سوا الجديد عدة فئات مختلفة في مجال الاتصالات وهي باقات انترنت، وباقات مكالمات، وباقات سوشيال ميديا، وباقات محدود؛ وإليكم تفاصيل باقات سوا STC الجديدة بشكل تفصيلي وطريقة الاشتراك في كل باقة.

باقة سوا 10 للمكالمات والإنترنت

سعر الباقة 10 ريال سعودي باقة سوا 10 للمكالمات والرسائل 200 دقيقة + 200 رسالة نصية لنفس الشركة باقة سوا 10 للإنترنت 200 ميجابايت صلاحية استخدام الباقة صالحة لمدة يوم واحد فقط الاشتراك في الباقة قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “8111”

باقة سوا 15 للمكالمات والإنترنت

سعر الباقة 15 ريال سعودي باقة سوا 15 للمكالمات والرسائل 400 دقيقة + 400 رسالة نصية لنفس الشبكة باقة سوا 15 للإنترنت 400 ميجابايت صلاحية استخدام الباقة صالحة لمدة يوم واحد فقط الاشتراك في الباقة قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “7015”

باقة سوا لايك للمكالمات والانترنت

سعر الباقة 65 ريال سعودي باقة سوا لايك للمكالمات 500 دقيقة فقط لنفس الشبكة باقة سوا لايك للإنترنت 2 جيجا بايت باقات سوا لايك سوشيال ميديا 5 جيجا بايت صلاحية استخدام الباقة صالحة لمدة 4 أسابيع فقط الاشتراك في الباقة قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “7065”

باقة سوا شير للمكالمات والإنترنت

سعر الباقة 110 ريال سعودي باقة سوا شير للمكالمات عدد لا محدود من دقائق المكالمات لنفس الشبكة باقة سوا شير للإنترنت 5 جيجا بايت باقة سوا شير سوشيال ميديا 10 جيجا بايت صلاحية استخدام الباقة صالحة لمدة 4 أسابيع فقط الاشتراك في الباقة قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “7711”

باقة سوا بوست للمكالمات والإنترنت

سعر الباقة 160 ريال سعودي باقة سوا بوست للمكالمات عدد لا محدود من دقائق المكالمات لنفس الشبكة باقة سوا بوست للإنترنت 10 جيجا بايت باقة سوا بوست سوشيال ميديا عدد لا محدود صلاحية استخدام الباقة صالحة لمدة 4 أسابيع فقط الاشتراك في الباقة قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “7160”

باقة سوا ستار للمكالمات والإنترنت

سعر الباقة 220 ريال سعودي باقة سوا ستار للمكالمات عدد لا محدود من دقائق المكالمات لنفس الشبكة باقة سوا ستار للإنترنت 100 جيجا بايت باقة سوا ستار سوشيال ميديا عدد لا محدود صلاحية استخدام الباقة صالحة لمدة 4 أسابيع فقط الاشتراك في الباقة قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “7220”

ملاحظات على الاشتراك في باقات سوا الجديدة