باقات سوا الجديدة.. تعرف على أحدث عروض شركة الاتصالات السعودية STC لباقات المكالمات والإنترنت
باقات سوا الجديدة.. تعرف على أحدث عروض شركة الاتصالات السعودية STC لباقات المكالمات والإنترنت
تقنية

باقات سوا الجديدة.. تعرف على أحدث عروض شركة الاتصالات السعودية STC لباقات المكالمات والإنترنت

بواسطة هيثم كمال 0

باقات سوا الجديدة، يهتم بمتابعتها العديد من عملاء شركة الاتصالات السعودية، حيث تطرح سوا STC باقات متميزة كل فترة بهدف تقديم أفضل الخدمات لعملائها، والتفوق على منافسيها، حيث تعتبر شركة سوا أو ما يطلق عليها شركة الاتصالات السعودية من المؤسسات الخدمية المتكاملة في مجال الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، وتعمل بشكل مستمر على متابعة ما يتطلبه السوق السعودي من باقات إنترنت وباقات مكالمات وغيرها من خدمات الإتصالات التي توفرها، فهي دائمًا ما تعمل على تلبية حاجة عملائها لذا يبحث الكثير عن باقات سوا الجديدة والتي تقدمها بإستمرار على مدار العام وبشكل مفاجئ.

يسعى العديد من عملاء شركة الاتصالات السعودية للاستعلام عن احدث عروض باقات سوا الجديدة STC، وذلك حتى يتمكنوا من الاشتراك في العروض والباقات التي تتناسب مع حاجتهم، وتتوافق مع استخداماتهم، كما تتيح STC لمستخدميها إمكانية تحويل الرصيد من سوا لسوا، الأمر الذي يوفر الكثير على العملاء، وايضًا خدمة استلاف الرصيد للمكالمات الطارئة، ونستعرض لكم من خلال موقعنا “نجوم مصرية” جميع عروض باقات سوا الجديدة بشكل تفصيلي وإمكانية الاشتراك فيها.

عروض باقات سوا للمكالمات والانترنت

جاءت أحدث عروض باقات سوا للمكالمات والانترنت متميزة هذه المرة ومختلفة، وذلك حتى تتناسب مع كافة فئات وعملاء شركة الاتصالات السعودية STC، ومن خلال هذا المنطلق تسعى سوا لتطوير استراتيجياتها وفق أجدد خدمات الاتصالات المتطورة، خاصة مع تعاظم دور الاتصالات الالكترونية وزيادة استخداماتها، وشملت باقات سوا الجديد عدة فئات مختلفة في مجال الاتصالات وهي باقات انترنت، وباقات مكالمات، وباقات سوشيال ميديا، وباقات محدود؛ وإليكم تفاصيل باقات سوا STC الجديدة بشكل تفصيلي وطريقة الاشتراك في كل باقة.

باقات سوا الجديدة
باقات سوا الجديدة

باقة سوا 10 للمكالمات والإنترنت

سعر الباقة

10 ريال سعودي

باقة سوا 10  للمكالمات والرسائل

200 دقيقة + 200 رسالة نصية لنفس الشركة

باقة سوا 10 للإنترنت

200 ميجابايت

صلاحية استخدام الباقة

صالحة لمدة يوم واحد فقط

الاشتراك في الباقة

قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “8111”

باقة سوا 15 للمكالمات والإنترنت

سعر الباقة

15 ريال سعودي

باقة سوا 15 للمكالمات والرسائل

400 دقيقة + 400 رسالة نصية لنفس الشبكة

باقة سوا 15 للإنترنت

400 ميجابايت

صلاحية استخدام الباقة

صالحة لمدة يوم واحد فقط

الاشتراك في الباقة

قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “7015”

باقة سوا لايك للمكالمات والانترنت

سعر الباقة

65 ريال سعودي

باقة سوا لايك للمكالمات

500 دقيقة فقط لنفس الشبكة

باقة سوا لايك للإنترنت

2 جيجا بايت

باقات سوا لايك سوشيال ميديا

5 جيجا بايت

صلاحية استخدام الباقة

صالحة لمدة 4 أسابيع فقط

الاشتراك في الباقة

قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “7065”

باقة سوا 10 للمكالمات والإنترنت
باقة سوا 10 للمكالمات والإنترنت

باقة سوا شير للمكالمات والإنترنت

سعر الباقة

110 ريال سعودي

باقة سوا شير للمكالمات

عدد لا محدود من دقائق المكالمات لنفس الشبكة

باقة سوا شير للإنترنت

5 جيجا بايت

باقة سوا شير سوشيال ميديا

10 جيجا بايت

صلاحية استخدام الباقة

صالحة لمدة 4 أسابيع فقط

الاشتراك في الباقة

قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “7711”

باقة سوا شير للمكالمات والإنترنت
باقة سوا شير للمكالمات والإنترنت

 باقة سوا بوست للمكالمات والإنترنت

سعر الباقة

160 ريال سعودي

باقة سوا بوست للمكالمات

عدد لا محدود من دقائق المكالمات لنفس الشبكة

باقة سوا بوست للإنترنت

10 جيجا بايت

باقة سوا بوست سوشيال ميديا

عدد لا محدود

صلاحية استخدام الباقة

صالحة لمدة 4 أسابيع فقط

الاشتراك في الباقة

قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “7160”

 باقة سوا بوست للمكالمات والإنترنت
باقة سوا بوست للمكالمات والإنترنت

 باقة سوا ستار للمكالمات والإنترنت

سعر الباقة

220 ريال سعودي

باقة سوا ستار للمكالمات

عدد لا محدود من دقائق المكالمات لنفس الشبكة

باقة سوا ستار للإنترنت

100 جيجا بايت

باقة سوا ستار سوشيال ميديا

عدد لا محدود

صلاحية استخدام الباقة

صالحة لمدة 4 أسابيع فقط

الاشتراك في الباقة

قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “7220”

 باقة سوا ستار للمكالمات والإنترنت
باقة سوا ستار للمكالمات والإنترنت

ملاحظات على  الاشتراك في باقات سوا الجديدة

  • باقات سوا على السوشيال ميديا تشمل المواقع التالية: “فيس بوك، تويتر، انستجرام، واتس آب، سناب شات، لينكد إن”.
  • يمكنك الاشتراك أو إلغاء خاصية التجديد التلقائي في جميع باقات سوا من خلال خدماتي أو تطبيق My stc.
  • في حالة ما إذا كنت ترغب في إلغاء خاصية التجديد التلقائي يمكنك ارسال رسالة لرقم “900” ومدون بها هذا الرقم “7009”.
  • إذا كنت ترغب في الاستعلام عن تفاصيل الدقائق أو عدد  الميجابايت المتبقية في باقة سوا يمكنك ارسال رسالة لرقم “900” ومدون بها هذا الرقم “8888”.


هيثم كمال

    كاتب ومدون مصرى، مواليد 1997، طالب بكلية الإعلام، أعشق الصحافة وحرية التعبير عن الرأى، أُحب التصوير الفوتوغرافى، أهتم بكل ماهو غامض ومثير، أميل إلى خوض المنافسات وتحدى الصعوبات

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