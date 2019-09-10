باقات سوا الجديدة.. تعرف على أحدث عروض شركة الاتصالات السعودية STC لباقات المكالمات والإنترنت
باقات سوا الجديدة، يهتم بمتابعتها العديد من عملاء شركة الاتصالات السعودية، حيث تطرح سوا STC باقات متميزة كل فترة بهدف تقديم أفضل الخدمات لعملائها، والتفوق على منافسيها، حيث تعتبر شركة سوا أو ما يطلق عليها شركة الاتصالات السعودية من المؤسسات الخدمية المتكاملة في مجال الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، وتعمل بشكل مستمر على متابعة ما يتطلبه السوق السعودي من باقات إنترنت وباقات مكالمات وغيرها من خدمات الإتصالات التي توفرها، فهي دائمًا ما تعمل على تلبية حاجة عملائها لذا يبحث الكثير عن باقات سوا الجديدة والتي تقدمها بإستمرار على مدار العام وبشكل مفاجئ.
يسعى العديد من عملاء شركة الاتصالات السعودية للاستعلام عن احدث عروض باقات سوا الجديدة STC، وذلك حتى يتمكنوا من الاشتراك في العروض والباقات التي تتناسب مع حاجتهم، وتتوافق مع استخداماتهم، كما تتيح STC لمستخدميها إمكانية تحويل الرصيد من سوا لسوا، الأمر الذي يوفر الكثير على العملاء، وايضًا خدمة استلاف الرصيد للمكالمات الطارئة، ونستعرض لكم من خلال موقعنا “نجوم مصرية” جميع عروض باقات سوا الجديدة بشكل تفصيلي وإمكانية الاشتراك فيها.
عروض باقات سوا للمكالمات والانترنت
جاءت أحدث عروض باقات سوا للمكالمات والانترنت متميزة هذه المرة ومختلفة، وذلك حتى تتناسب مع كافة فئات وعملاء شركة الاتصالات السعودية STC، ومن خلال هذا المنطلق تسعى سوا لتطوير استراتيجياتها وفق أجدد خدمات الاتصالات المتطورة، خاصة مع تعاظم دور الاتصالات الالكترونية وزيادة استخداماتها، وشملت باقات سوا الجديد عدة فئات مختلفة في مجال الاتصالات وهي باقات انترنت، وباقات مكالمات، وباقات سوشيال ميديا، وباقات محدود؛ وإليكم تفاصيل باقات سوا STC الجديدة بشكل تفصيلي وطريقة الاشتراك في كل باقة.
باقة سوا 10 للمكالمات والإنترنت
سعر الباقة
10 ريال سعودي
باقة سوا 10 للمكالمات والرسائل
200 دقيقة + 200 رسالة نصية لنفس الشركة
باقة سوا 10 للإنترنت
200 ميجابايت
صلاحية استخدام الباقة
صالحة لمدة يوم واحد فقط
الاشتراك في الباقة
قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “8111”
باقة سوا 15 للمكالمات والإنترنت
سعر الباقة
15 ريال سعودي
باقة سوا 15 للمكالمات والرسائل
400 دقيقة + 400 رسالة نصية لنفس الشبكة
باقة سوا 15 للإنترنت
400 ميجابايت
صلاحية استخدام الباقة
صالحة لمدة يوم واحد فقط
الاشتراك في الباقة
قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “7015”
باقة سوا لايك للمكالمات والانترنت
سعر الباقة
65 ريال سعودي
باقة سوا لايك للمكالمات
500 دقيقة فقط لنفس الشبكة
باقة سوا لايك للإنترنت
2 جيجا بايت
باقات سوا لايك سوشيال ميديا
5 جيجا بايت
صلاحية استخدام الباقة
صالحة لمدة 4 أسابيع فقط
الاشتراك في الباقة
قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “7065”
باقة سوا شير للمكالمات والإنترنت
سعر الباقة
110 ريال سعودي
باقة سوا شير للمكالمات
عدد لا محدود من دقائق المكالمات لنفس الشبكة
باقة سوا شير للإنترنت
5 جيجا بايت
باقة سوا شير سوشيال ميديا
10 جيجا بايت
صلاحية استخدام الباقة
صالحة لمدة 4 أسابيع فقط
الاشتراك في الباقة
قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “7711”
باقة سوا بوست للمكالمات والإنترنت
سعر الباقة
160 ريال سعودي
باقة سوا بوست للمكالمات
عدد لا محدود من دقائق المكالمات لنفس الشبكة
باقة سوا بوست للإنترنت
10 جيجا بايت
باقة سوا بوست سوشيال ميديا
عدد لا محدود
صلاحية استخدام الباقة
صالحة لمدة 4 أسابيع فقط
الاشتراك في الباقة
قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “7160”
باقة سوا ستار للمكالمات والإنترنت
سعر الباقة
220 ريال سعودي
باقة سوا ستار للمكالمات
عدد لا محدود من دقائق المكالمات لنفس الشبكة
باقة سوا ستار للإنترنت
100 جيجا بايت
باقة سوا ستار سوشيال ميديا
عدد لا محدود
صلاحية استخدام الباقة
صالحة لمدة 4 أسابيع فقط
الاشتراك في الباقة
قم بإرسال رسالة لرقم “900” مدون بها هذا الرقم “7220”
ملاحظات على الاشتراك في باقات سوا الجديدة
- باقات سوا على السوشيال ميديا تشمل المواقع التالية: “فيس بوك، تويتر، انستجرام، واتس آب، سناب شات، لينكد إن”.
- يمكنك الاشتراك أو إلغاء خاصية التجديد التلقائي في جميع باقات سوا من خلال خدماتي أو تطبيق My stc.
- في حالة ما إذا كنت ترغب في إلغاء خاصية التجديد التلقائي يمكنك ارسال رسالة لرقم “900” ومدون بها هذا الرقم “7009”.
- إذا كنت ترغب في الاستعلام عن تفاصيل الدقائق أو عدد الميجابايت المتبقية في باقة سوا يمكنك ارسال رسالة لرقم “900” ومدون بها هذا الرقم “8888”.