“بإمكانيات متطورة”.. سامسونج تصدر تحديث واجهة OneUI 5.1 لمجموعة Galaxy S20 و S21 و S22 و S21 FE 5G و S20 FE وأكثر

فاجئت شركة سامسونج العالمية مستخدميها بهدية عيد الحب؛ حيث أطلقت تحديث واجهة OneUI 5.1 لمجموعة رائدة من هواتفها الذكية وتأتي بمميزات عديدة تحسن من تجربة المستخدم وتسرع من أداء الهاتف وسهولة التحكم في التطبيقات بشكل عام، تعرف معنا فيما يلي على الهواتف المدعومة في هذا الإصدار وأهم مميزاته.

الهواتف المدعومة بتحديث واجهة OneUI 5.1

من جانبها أعلنت العملاق الصيني سامسونج عن قائمة الأجهزة المدعومة في التحديث الجديد لواجهة المستخدم OneUI 5.1 وهم:

Samsung Galaxy S20 و S20 + و S20 Ultra.

هاتف S20 FE Samsung Galaxy S21.

جهاز S21 + وهاتف S21 Ultra.

إصدار S21 FE Samsung Galaxy S22.

هاتف S22 +.

جهاز S22 Ultra Samsung Galaxy Z Fold3.

إصدار Z Flip3 Samsung Galaxy Z Fold4.

هاتف Z Flip4.

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مميزات تحديث واجهة OneUI 5.1

يأتي التحديث الجديد لواجهة المستخدم OneUI 5.1 بالعديد من المميزات تتمثل فيما يلي:

تتضمن ميزة وضع عمودي جديد للكاميرا يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج تأثيرات تبدو أكثر واقعية.

تشمل الإمكانات الجديدة لتطبيق الكاميرا القدرة على التقاط الأفلام في وضع Pro وخيار ضبط سرعة الغلق الجديد.

أضافت الشركة في التحديث عناصر تحكم جديدة في الخصوصية تتيح للمستخدمين إدارة أذونات التطبيقات بشكل أفضل.

تم إضافة ميزة جديدة تسمح للمستخدم أن يعرف عندما يستخدم التطبيق الكاميرا أو الميكروفون.

ميزة تدعم قدرة المستخدم على إيقاف استخدام الكاميرا والميكروفون في التطبيقات التي لم تعد قيد الاستخدام.

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إضافات تحديث واجهة المستخدم الجديد

كما يشمل التحديث الجديد في واجهة المستخدم لهواتف سامسونج مجموعة من الإضافات المميزة التي تساعد في تسريع استخدام الشاشة والتطبيقات مثل: