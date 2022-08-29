تقنية

بأكثر من 35 ألف دولار.. بيع أول آيفون تم تصميمه في مزاد علني

حماد ناصر

طرحت شركة أبل في مزاد علني أول هاتف آيفون صنعته في الولايات المتحدة، وانتهى المزاد ببيع الهاتف مقابل مبلغ خيالي يتجاوز 35000 دولار أمريكي، كما شهد المزاد بيع جهاز آيبود من الجيل الأول مقابل مبلغ كبير أيضاً.

أول هاتف آيفون عام 2007

وكانت قيمة هاتف آيفون الأول غير المفتوح والذي تم الإعلان عنه لأول مره في 2007 قد بلغت 35414 دولاراً، في حين بلغت قيمة أول آيبود 25000 دولار وتم بيعة في المزاد، وكانت أبل قد أطلقت أول آيبود عام 2001.

اول هاتف ايفون

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وبالنسبة لوقت إصدار الأجهزة الإلكترونية القديمة فإنها تكون متطورة جداً.. حيث صدر أول آيفون بشاشة تعمل باللمس وبكاميرا دقتها 2 ميجا بيكسل، بجانب دعم البريدي الصوتي، وهي إمكانيات شكلت طفره حينها.

أول هاتف أصدرته شركة آبل عام 2007

كما كان أول آيفون نقطة تحول مهمة في تاريخ الهواتف الذكية، حيث صارت الشركات المصنعة الأخرى على نهج هاتف آيفون الأول، وتطورت صناعة الهواتف المحمولة حول العالم.

الإصدار الأول لآيفون عام 2007

وجدير بالذكر أن المزاد العلني شهد أيضاً بيع لوحة دوائر أصلية لحاسوب AppleI، كان “ستيفن فوزنياك” الشريك المؤسس لأبل قد قام بلحامها بيده، وقد بلغ سعر بيعها في المزاد 667196 دولاراً أمريكياً.

حماد ناصر

كاتب وصانع محتوى؛ مهتم بكل جديد في عالم الإعلام الرقمي.


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