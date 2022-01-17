بشاشة 7 بوصة.. فيفو تطلق هاتف VIVO NEX 5 في الاسواق قريبا

تعد شركة “فيفو” أحد أشهر الشركات الصينية المتخصصة في مجال صناعة وانتاج الهواتف الذكية التي تأتي دائما بمواصفات رائعة تنال اعجاب كافة المستخدمين، وتحتل قائمة الاكثر مبيعا، وقريبا ستقوم فيفو بطرح هاتف VIVO NEX 5 في الاسواق بأكبر شاشة في العالم.

مواصفات هاتف فيفو VIVO NEX 5

حيث تستعد شركة “فيفو” لاطلاق أول هاتف ذكي بشاشة عملاقة، كما أنه مزود بأقوى معالج للأندرويد في 2022، حيث أوضح أحد المواقع التقنية أن هاتف VIVO NEX 5 المقدم من “فيفو” سيكون مزود بشاشة عملاقة قياس 7 بوصة، من نوع OLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، علاوة على أنه مقاوم للغبار والماء، مع تقنية + HDR10.

كما أن الهاتف مزود بكاميرا خلفية ثلاثية ، تأتى الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل وميزة التقريب البصري 5x periscope، كما أنه به كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل، مع فلاش LED، ويعمل معالج قوي من نوع Snapdragon 8 Gen 1من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، كما أن به ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت.

هاتف فيفو الجديد مزود ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50 واط ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم.