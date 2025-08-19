“بأقوى إشارة” تردد قناة ثمانية hd الرياضية على عرب سات ونايل سات الناقلة للدوري السعودي

مع بداية بث قناة ثمانية الرياضية السعودية، بات الكثير يبحث عن تردد القناة على نايل سات وعرب سات، حيث تمتلك القناة الكثير من الحقوق الترفيهية على شاشتها، وفي تلك المقالة سنوفر لكم كل ما يخص القناة من تردد على النايل سات وعربسات، بالإضافة إلي نوعية البرامج التي ستكون على القناة، والتي تم الإعلان عن بعض منها من خلال افتتاحية القناة ومن خلال صفحة القناة على موقع التواصل الاجتماعي “x” تويتر سابقاً.

على نايل سات 2025

بالإمكان استقبال تردد قناة ثمانية على نايل سات من خلال طبق دش 70 سم على الأقل، وسيكون بإمكان الجميع الوصول للقناة من أي مكان بالوطن العربي بإشارة قوية عبر التردد التالي:-

تردد القناة: 1236

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة 8 hd عرب سات

كما بإمكان محبي القمر عرب سات استقبال تردد القناة من خلال القيم التالية.

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الدوري السعودي على قناة ثمانية

قناة ثمانية الفضائية هي امتداد لقناة ثمانية على موقع رفع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث بعد النجاح الكبير للقناة على يوتيوب، تم إنشاء قناة بنفس المسمى مع نقل عدد من برامج البودكاست التي اشتهرت بها قناة ثمانية على اليوتيوب إلي القناة الفضائية، بالإضافة إلي امتلاك محتويات جديدة تجذب أكبر شريحة من المشاهدين في الوطن العربي لمشاهدة القناة، وعلى رأس تلك المحتويات الدوري السعودي لكرة القدم.

بالتأكيد الخبر الأبرز هو نقل قناة ثمانية للدوري السعودي في المنطقة العربية بشكل مجاني وغير مشفر، وهو أمر لم يكن متاح للمشاهد العربي منذ النقلة التاريخية للدوري السعودي وجذبه للنجوم العالميين، حيث بات بإمكان المشاهد العربي متابعة دوري روشن السعودي للمحترفين على شاشة القناة، مع نخبة من أبرز المحللين العرب والمعلقين المتميزين، سواء عبر القمر نايل سات أو القمر الاصطناعي عرب سات.