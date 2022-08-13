بأقل من 5000 جنيه وكاميرا 50 ميجا بكسل .. سعر ومواصفات هاتف Moto G62 5G الجديد من موتورلا

وفق ما تم ذكره في موقع gsmarena للتكنولوجيا فقط كشف شركة موتورولا عن أيقونتها الجديدة هاتف Moto G62 5G ليكون واحدًا من أفضل الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد للفئة المتوسطة، وقد جاء الهاتف بمعالج من النوع Snapdragon 695 بتكنولوجيا 6 نانو متر، ويدعم شبكات الجيل الخامس، في السطور التالية نوضح تفاصيل سعر ومواصفات هاتف Moto G62 5G الجديد من موتورولا 2022.

مواصفات هاتف Moto G62 5G الجديد من موتورولا

جاء هاتف Moto G62 5G الجديد من شركة موتورولا الغنية عن التعريف بعدد من المزايا والإمكانيات المميزة له في الفئة المتوسطة، ومن أبرز مواصفات الهاتف ما يلي:

شاشة من النوع IPS LCD

مقاس الشاشة 6.5 بوصة.

الشاشة تأتي بجودة عرض FHD +

دقة الشاشة تأتي 1080× 2400 بكسل.

الشاشة تأتي بمعدل تحديث 120 هرتز.

البطارية تأتي بقوة 5000 مللي أمبير بالساعة.

يتوفر بالبطارية خاصية الشحن السريع قدرتها 15 واط.

واجهة الهاتف MyUX UI

نظام التشغيل أندرويد 12.0

ذاكرة التخزين الداخلية سعتها 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.

سمك الهاتف 8.6 ملم.

وزن الهاتف 184 جرام.

كما يتوفر بالهاتف منفذ سماعة رأس 3.5 مليمتر.

يتوفر بالهاتف منفذ شحن نوعه USB-C

الهاتف يدعم 2 ميكروفون ومكبرات صوت استريو.

ألوان الهاتف المتاحة الأزرق والرمادي.

كاميرا Moto G62 5G

الكاميرا الخلفية للهاتف الكاميرا ثلاثية: الأولى الرئيسية 50 ميجابكسل.

الثانية 8 ميجابكسل.

الثالثة عدسة للتصوير الماكرو 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

يمكن للكاميرا تسجيل فيديو دقته تبلغ 1080 بكسل تأتي بمعدل 30 إطار في الثانية الواحدة.

سعر هاتف موتورلا Moto G62 5G الجديد

من المقرر أن يكون الهاتف Moto G62 5G متاح للبيع بالهند بدايةً من 19 أغسطس الجاري بسعر يقدر بحوالي 226 دولار، وهو ما يعادل بالمصري 4300 جنيه مصري للإصدار 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.