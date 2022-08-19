بأقل من 4000 جنيه .. هاتف Realme 9i 5G ريلمي الجديد “المواصفات”

أوضحت شركة ريلمي الصينية المواصفات التي يمتلكها هاتفها الجديد Realme 9i 5G الجيل الخامس، وقد جاء هاتف Realme 9i 5G الجديد من ريلمي ببطارية كبيرة وسعر اقتصادي وممزيات مناسبة تجعله من أفضل الخيارات للهواتف الأقل من 4000 جنيه مصري، في السطور التالية نستعرض المزيد من تفاصيل سعر ومواصفات هاتف Realme 9i 5G الجديد من ريلمي.

مواصفات Realme 9i 5G من ريلمي الجديد

معالج الشاشة من النوع Dimensity 810 من ميدياتك بدقة 6 نانو متر.

ذاكرة التخزين الداخلية 64 أو 128 جيجا بايت مع 4 أو 6 جيجا رام.

البطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.

يتوفر تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات.

الواجهة Realme UI 3.0

نظام التشغيل اندرويد 12.0

الهاتف يدعم بصمات أصابع مدمج بمفتاح التشغيل.

يتوفر منفذ USB-C

كما يدعم منفذ 3.5 ملميتر.

يتوفر منفذ بطاقة microSD

الهاتف يتم طرحه بثلاثة ألوان وهي الأسود والأزرق والذهبي.

الشاشة

الشاشة من النوع LCD مقاس 6.6 بوصة.

دقة الشاشة 1080 × 2400 بكسل.

معدل تحديث الشاشة يبلغ 90 هرتز.

كما تأتي الشاشة على شكل قطرة ماء وبأعلى المنتصف تجد مكان الكاميرا الأمامية.

كاميرا Realme 9i 5G

الخلفية الأولى بتصميم دائري بارز 50 ميجا بيكسل.

الثانية دقتها 2 ميجا بيكسل ماكرو.

بورتريه دقته 2 ميجا بيكسل للصور القريبو. الأمامية 8 ميجا بيكسل

سعر هاتف Realme 9i 5G

يتم طرح هاتف Realme 9i 5G من ريلمي في السوق العاليم بقيمة تبلغ 188 دولار أمريكي، وهو ما يعادل قيمة 3600 جنيه مصري تقريبًا للإصدار 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.

كما يبلغ الهاتف للاصدار 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام قيمة 215 دولار أمريكي بقيمة تعادل 4100 جنيه مصري تقريبًأ.

هذا ومن المقرر أن يبدأ الحجز لهاتف Realme 9i 5G من شركة ريلمي عبر متجر الشركة في 24 من أغسطس الجاري 2022 أو من خلال متجر Flipkart في الهند.