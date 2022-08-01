بأقل من 3000 جنيه.. مواصفات هاتف Redmi Note 11 SE الجديد

في إعلان جديد لها، كشفت شركة شاومي الصينية للإلكترونيات، النقاب عن نسخة جديدة من هاتفها تحت اسم Redmi Note 11 SE، ويعد الهاتف الجديد هو أحد إصدرات سلسلة هاتف ريدمي نوت 11؛ وأشارت إلى أن الهاتف من شأنه ينافس في هواتف الفئة المتوسطة.

مواصفات هاتف Redmi Note 11 SE

أكدت الشركة الصينية في بيان صدر عنها، على أنه هناك المزيد من التفاصيل حول كافة ما يتميز به الهاتف، خاصة شاشته التي تأتي بمقاس 6.43 بوصة من النوع AMOLED Full HD بلاس، ذلك بالإضافة إلىن معدل التحديث الذي يصل إلى 60 هرتز، وذاك بحسب ما نشره الموقع المتخصص في الأخبار التقنية “Gizmo china”، تعد أهم مميزات الهاتف الجديد المعالج الذي يأتي من شركة ميديا تيك، وهو معالج Helio G95، ويحتوي على ذاكرة تخزين خارجية تصل سعتها 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي “رام” 8 جيجابايت.

مميزات هاتف Redmi Note 11 SE

وأضافت الشركة الصينية في بيانها أن هاتف Redmi Note 11 SE له مميزات عدة لعل أهمها الكاميرا الرئيسية التي تأتي فيه 64 ميجا بكسل، وأما عن الكاميرا الثانية فإنها تأتي بدقة تصل 8 ميجا بكسل، ذلك بالإضافًة إلى مستشعري الماكرو والألترا وايد، وتصل دقة كل مستشعر منهما إلى حوالي 2 ميجا بكسل، وما فاجئ المتخصصون أن الهاتف يأتي مع بطارية كبيرة وله سعة قوية، حيث وصلت سعتها إلى 5000 مللي أمبير، كما يأتي الهاتف بواجهة MIUI 13 إضافًة إلى شاحن سريع تصل قوته 33 واط، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12.

سعر هاتف Redmi Note 11 SE

أما عن سعر هاتف Redmi Note 11 SE، فقد كان هو المفاجأة الحقيقة لكافة المتخصصين، لأنه منخفض ويقدم قيمة مقابل سعر كما يطلق البعض على الهواتف التي تأتي بأسعار جيدة، فوفقًا لما ذكره موقع “GSMArena” المتخصص في أخبار الهواتف الذكية، فسوف يصل سعر الهاتف إلى نحو 2901 جنيه مصري، أي أنه ما يعادل 150 يورو تقريبا.

سلسلة Redmi Note-11

وقد لاقت سلسلة هواتف شركة ريدمي التي جاءت تحت اسم النوت، ومن ضمنها Redmi Note-11 شعبية ورواجًا كبيرين في كافة أرجاء العالم العالم، بسبب ما تمتلكه من مواصفات جيدة نصل إلى العالمية، فهمناك مجموعة من المميزات في هواتف Redmi Note 11 Pro + 5G و Note 11T 5G و ذلك بدوره دفع شركة ريدمي لأن تطلق هاتفًا آخر ذكيًا، والذي جاء ضمن سلسلة Note-11، بحسب موقع “جيز مو شينا” التقني، فإن الهاتف يعد الهاتف التوأم ل Redmi Note 10S الشي أطلق في بداية العام الجاري 2022.