بأقل من 2000 جنيه .. سعر ومواصفات نوكيا C1 2ND EDITION في مصر

قامت شركة نوكيا بإصدار هاتفها C1 2ND EDITION في يوليو 2021 حيث تم نزوله في الأسواق محليا في أغسطس 2021، ويأتي هاتف نوكيا C1 2ND EDITION بالعديد من المواصفات أبرزها السعر الاقتصادي، ويتميز هاتف C1 2ND EDITION من نوكيا بتوفر به كاميرا خلفية 5 ميجا يكسل وكاميرا امامية 5 ميجا يكسل، وبطارية 2500 مللي أمبير، في السطور التالية نستعرض سعر ومواصفات نوكيا C1 2ND EDITION في مصر.

مواصفات نوكيا C1 2ND EDITION

يدعم شبكة الجيل الثاني والجيل الثالث.

يدعم شريحتين اتصال من النوع Nano-SIM في وضع الاستعداد.

وزن الهاتف 154 جرام.

أبعاد الهاتف 148 * 71.8 * 9.3 ملم.

حجم الشاشة 5.45 بوصة.

دقة الشاشة 720 * 1440 بكسل.

الهاتف يدعم مكبر الصوت ومنفذ 3.5 مم.

يتوفر بالهاتف فتحة بطاقة microSDXC.

يدعم الهاتف راديو FM

يأتي الهاتف بألوان الأزرق والبنفسجي.

البطارية سعتها 2500 مللي أمبير قابلة للإزالة ليثيوم أيون.

الكاميرا

الكاميرا الخلفية 5 ميجا بيكسل مع توفر فلاش led الكاميرا الأمامية السيلفي 5 ميجا بيكسل مع فلاش led

المعالج ونظام التشغيل

معالج الهاتف رباعي النواة 1.3 جيجا هيرتز من النوع Unisoc SC7731e.

نظام تشغيل هاتف C1 2ND EDITION أندرويد 11.0 Go edition

الذاكرة الداخلية للهاتف 16 جيجا بايت مع 1 جيجا رام.

سعر نوكيا C1 2ND EDITION

يتوفر هاتف نوكيا C1 2ND EDITION في مصر بالمحلات والأسواق بسعر 1500 جنيه مصري، كما أن الهاتف يتوفر بسعر 60 دولار أمريكي وهو السعر العالمي، وسعره في الدول الأوروبية يبلغ 50 يورو وهو السعر التقريبي للهاتف.