بأفضل كاميرا على الإطلاق.. تسريبات جديدة بشأن هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل هامة بشأن كاميرات هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، حيث يحتوي الهاتف على كاميرا واسعة الزاوية 200 ميجابيكسل، ومن المتوقع أن يحقق هاتف سامسونج الرائد نسبة مبيعات كبيرة، وبالتالي أرباح عالية خلال الفترة القادمة، وسط حالة من الترقب الكبير من عشاق شركة سامسونج عملاق تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

هاتف جلاكسي اس 24- مصدر الصورة: صدى البلد

كاميرات سامسونج Galaxy S24 Ultra

وفقاً لتقرير من The Elec سوف تحتوي كاميرا هواتف سامسونج القادم على كاميرا بدقة 200 ميجابيكسل، وذلك بالإضافة إلى كاميرا مميزة فائقة الاتساع من نوع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، وتقريب البصري بدقة 50 ميجابيكسل، مع كاميرات تكبير بصري 10x بدقة 10 ميجابكسل.

المستشعرات

من المتوقع أن تكون جميع المستشعرات الموجودة في هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra هى نفس المستشعرات الموجودة في الهاتف السابق من سامسونج وهو هاتف S23 Ultra، وذلك باستثناء كاميرا 50 ميجابكسل 5x.

ستقوم شركة سامسونج بتوريد مستشعر 200 ميجابيكسل في ذلك الهاتف المميز، ولكنها سوف تقسم توريد الكاميرا فائقة الاتساع 12 ميجابيكسل مع شركات Sunny Optical، Namuga.

من جانبها ستقوم شركتي Sunny Optical و Samsung بتوريد كاميرات 10x و 5x، بينما ستقوم شركتي Namuga و MCNEX بتوريد الكاميرا الأمامية من الهاتف بدقة 12 ميجا بيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو وفقاً لما نشره التقرير.

سيحتوي هاتف سامسونج القادم Galaxy S24 و S24 Plus على كاميرات مميزة مطابقة إلى حد كبير من الجيل الحالي مع التغيرات التي تم الإشارة إليها وفقاً للتقرير:

كاميرات رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

كاميرا فائقة الاتساع 12 ميجابكسل.

كاميرات تكبير بصري 3x 10 ميجابكسل.

هواتف سامسونج في 2024

وفقاُ للتقرير الذي تم نشره، تهدف شركة سامسونج إلى شحن نحو 35.2 مليون وحدة من سلسلة هواتف Galaxy S24 في عام 2024، على أن يكون منها:

15.9 مليون وحدة (45٪) من Galaxy S24 Ultra.

13.5 مليون وحدة (38٪) من S24.

5.8 مليون وحدة (16٪) من Plus.

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والجدير بالذكر أن شركة سامسونج تسعى خلال هذه الفترة إلى طرح العديد من الإصدرات القوية والرائدة، وذلك من أجل جذب العديد من العملاء والمستخدمين الجدد، أملاً في تحقيق نسبة مبيعات كبيرة في العديد من دول العالم، وخاصة أنها تحظى بشعبية كبيرة لدى المستخدمين في العديد من دول العالم.