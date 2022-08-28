بأرخص سعر.. شاومي تطلق هاتف Redmi Note 11 SE بكاميرا رباعية

تعد شركة “شاومي” الصينية أحد الشركات الرائدة في مجال انتاج وصناعة الأجهزة الذكية، ودائما ما تحرص شاومي على اطلاق أجهزة هواتف بسعر يناسب الفئات المتوسطة وبإمكانيات خرافية، ومؤخرا أعلنت عن اطلاق هاتف “Redmi Note 11 SE” الجديد بمواصفات مذهلة جعلته يحتل قائمة الأكثر مبيعا، وسنتعرف على مواصفات الهاتف وسعره من خلال السطور القادمة.

مواصفات هاتف Redmi Note 11 SE

وخلال الجدول التالي سنوضح لكم مواصفات هاتف Redmi Note 11 SE الذي نال اعجاب الكثير من العملاء:

شاشة الجهاز شاشة بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل.

عالية الدقة من نوع AMOLED، بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 3. الشاحن الجهاز لا يأتي معه شاحن خاص به، لذا عليك شراء شاحن. الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل، لالتقاط أجمل صور السيلفي ومكالمات الفيديو عبر الانترنت. الكاميرا الخلفية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين لتصوير العمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل. المعالج الهاتف مزود بمعالج من نوع Helio G95، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر. الذاكرة الهاتف يأتي بثلاثة فئات للذاكرة:”6 + 64 جيجابايت، و 6 + 128 جيجابايت، و 8 + 128 جيجابايت”. امكانية تركيب كارت ميموري يمكن تركيب بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، لتوسيع حجم الذاكرة. قوة البطارية 5000 مللي أمبير في الساعة. خاصية الشحن السريع الشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات. الوان الهاتف الأزرق والأبيض والأسود والبنفسجي.

سعر هاتف Redmi Note 11 SE

من المقرر أن يتوافر هاتف Redmi Note 11 SE في كافة متاجر شاومي الالكترونية بداية من نهاية شهر أغسطس الجاري، بسعر 190 دولارًا (أي حوالي 3600 جنيه مصري).