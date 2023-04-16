بأداء جيد وسعر معقول… إليك مميزات وعيوب هاتف “INFINIX HOT 30”

أطلقت شركة انفينكس الصينية منذ عدة أيام هاتف “INFINIX HOT 30″، وتعتبر مواصفات وإمكانيات هذا الهاتف مناسبة جداً لهذه الفئة السعرية، حيث يتميز الهاتف بشاشة كبيرة حجمها 6.78 بوصة مع دقة FHD+، كما يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة مما يجعل أداء الهاتف جيد في الألعاب، وفي هذا الموضوع سنعرض لكم مواصفات ومميزات وعيوب وسعر الهاتف.

مواصفات الهاتف

الشاشة النوع: IPS LCD.

الحجم: 6.78 بوصة.

الدقة: FHD+.

دقة العرض: 1080X2460.

نسبة العرض إلى الارتفاع: 9.5.20. المعالج معالج ثماني النواة من نوع MediaTek Helio G70.

معالج الرسوميات: Mali-G52 MC2. سعة التخزين سعة تخزين داخلية قد تصل إلى 256 جيجابايت.

إمكانية إضافة بطاقة Micro SD.

ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية كاميراً خلفية ثلاثية العدسة. دقة العدسة الأولى: 48 ميجابيكسل، بفتحة عدسة F/1.8.

دقة العدسة الثانية: 2 ميجابيكسل، بفتحة عدسة F/2.4.

دقة العدسة الثالثة: 2 ميجابيكسل، بفتحة عدسة F/2.4، للتصوير القريب للأشياء. الكاميرا الأمامية كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، بفتحة عدسة F/2.0. نظام التشغيل واجهة XOS 12.6.

نظام التشغيل Android 13. البطارية بطارية من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة.

حجم البطارية: 5000 مللي أمبير.

الشحن السريع بقوة 33 واط.

مميزات الهاتف

شاشة بدقة عالية وكبيرة الحجم.

أداء عالي في الألعاب، وذلك بسبب قدرة المعالج.

ذاكرة كبيرة قد تصل إلى 256 جيجابايت.

كاميرا عالية تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل.

بطارية كبيرة الحجم تصمد لفترة طويلة.

عيوب الهاتف

عدم وجود شاحن لاسلكي للهاتف.

دقة عرض متوسطة لشاشة الهاتف مقارنة بهواتف أخرى من نفس الفئة السعرية.

لا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.

سعر الهاتف