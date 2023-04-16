بأداء جيد وسعر معقول… إليك مميزات وعيوب هاتف “INFINIX HOT 30”
أطلقت شركة انفينكس الصينية منذ عدة أيام هاتف “INFINIX HOT 30″، وتعتبر مواصفات وإمكانيات هذا الهاتف مناسبة جداً لهذه الفئة السعرية، حيث يتميز الهاتف بشاشة كبيرة حجمها 6.78 بوصة مع دقة FHD+، كما يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة مما يجعل أداء الهاتف جيد في الألعاب، وفي هذا الموضوع سنعرض لكم مواصفات ومميزات وعيوب وسعر الهاتف.
مواصفات الهاتف
|الشاشة
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|المعالج
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|سعة التخزين
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|الكاميرا الخلفية
|كاميراً خلفية ثلاثية العدسة.
|الكاميرا الأمامية
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|نظام التشغيل
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|البطارية
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مميزات الهاتف
- شاشة بدقة عالية وكبيرة الحجم.
- أداء عالي في الألعاب، وذلك بسبب قدرة المعالج.
- ذاكرة كبيرة قد تصل إلى 256 جيجابايت.
- كاميرا عالية تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل.
- بطارية كبيرة الحجم تصمد لفترة طويلة.
عيوب الهاتف
- عدم وجود شاحن لاسلكي للهاتف.
- دقة عرض متوسطة لشاشة الهاتف مقارنة بهواتف أخرى من نفس الفئة السعرية.
- لا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.
سعر الهاتف
- السعر العالمي 200 دولار.
- السعر المتوقع في مصر 6000 جنيه مصري.
- السعر المتوقع في السعودية 680 ريال سعودي.