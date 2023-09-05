اِسْتَقْبَلَ اَلْآنِ..تردد قناة دي إم سي دراما 2023 “dmc drama” HD على النايل سات
أكثر القنوات مشاهدة من قبل محبي الدراما والمسلسلات المصرية فقد تنوعت بمحتواها لتجذب الكثير من المشاهدين وتعرض محتواها الخاصة على مدار اليوم ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة dmc drama.
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مميزات قناة dmc drama
- هي من ضمن أهم القنوات العربية العارضة لأفضل المسلسلات المتنوعة والمختلفة.
- بدء بث محتواها شهر يناير لعام 2017 واستطاعت أن تعرض الكثير من المسلسلات الدرامية العربية.
- كما أنها تعرض كافة المسلسلات العربية والبرامج المتنوعة.
- استطاعت أن تنال إعجاب الجمهور بسبب محتواها المتميز في المسلسلات التي تقدم على مدار اليوم.
- أهم وأبرز القنوات الفضائية والتي ستقدم لجميع مشاهديها محتواها.
- تمتاز بعرض الأفلام والبرامج على مدار الـ 24 ساعة في اليوم دون توقف.
- استطاعت القناة أن تمتلك شعبية كبيرة في منطقة الخليج العربي.
- تتميز بعرض المحتوى المتنوع عبر شاشتها حيث إنها في بعض من الأحيان تعرض برامج دينية واجتماعية، وإخبارية.
أهم برامج ومسلسلات قناة دي إم سي الفضائية
تتميز القناة بأنها تعرض أفضل البرامج على شاشتها ومنها.
- 8 الصبح.
- لعلهم يفقهون.
- ايضًا يتم عرض برنامج مساء DMC.
- صاحبة السعادة والتي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.
ضبط تردد قناة دي إم سي دراما dmc الجديد 2023
- تردد دي إم سي دراما: 12092.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 34.
- معدل الترميز: 27500.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التشفير: قناة مفتوحة.
كيفية ضبط تردد قناة dmc دراما على النايل سات
- يمكننا ان نستقبل محتواها من خلال القيام بالآتي وهو.
- يتم الذهاب للجهاز والنقر على زر القائمة الإعدادات.
- ثم اختر قائمة التردد.
- بعد ذلك يتم دخول تردد القناة.
- كتابة كل من الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل التصحيح.
- ثم اضغط على زر البحث.