ايفون 14 سعره ومواصفاته المسرَّبة 2022 وموعد نزوله المتوقع

ايفون 14 لا تزال عمليات البحث ترتفع كل يوم عن هذا الهاتف العملاق، حيث ينتظر محبي ايفون كل الأخبار الجديدة والحصرية المسربة حوله سواء المواصفات أو الأسعار الخاصة بهذا الهاتف، ونظرا لما تتميز به ابل دون غيرها من شركات الهواتف حيث أن جمهور هذه الشركة اعتاد على أن تصدر الشركة هواتفها رسميا في شهر سبتمبر، فإن الأخبار والتسريبات هاتفها الجديد تأتي قبل ذلك بعدة أسابيع بل وأشهر، نظرا لاهتمام الصحافة والإعلام بما تنتجه هذه الشركة في كل عام، وبما أن الجمهور العربي له ضلع في ذلك حيث يبحث بشغف دائما عن المواصفات الخاصة بهذا الجهاز دائما وكذلك موعد إطلاقه ونزوله في الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإننا من خلال هذا المقال نود أن نطلع جميع المتابعين على أبرز ما تم تسريبه حتى هذا اللحظة عن هذه التحفة الفنية الرائعة المقدمة من طرف شركة آبل الأمريكية.

هاتف ايفون 14 iphone 14 الجديد

أبل الأميركية منتجة سلسلة هواتف آيفون تعتبر من أعرق شركات الهواتف في العالم وأكبرها قيمة تسويقية، حيث أن قيمتها تتجاوز التريليون دولار، وهو أمر مميز جدا ودليل على أهمية ما تنتجه هذه الشركة وقيمته الكبيرة لدى الناس في مختلف أرجاء هذا العالم، ونحيط متابعينا علما على أن آبل ستصدر قريبا هاتفها الذي انتظره عشاق الهواتف الذكية طيلة عام كامل ألا وهو هاتف ايفون 14 برو ماكس الذي تحوم حوله الأخبار هذا العام، حيث أن التسريبات تشير إلى أن هذا الهاتف عبارة عن تحفة فنية مختلفة اختلافا واضحا عن بقية الإصدارات السابقة، وله العديد من المميزات الرائعة التي تجعله أهلا لهذا الكم الهائل من الإهتمام، حيث أن الملايين من كل وجهة في هذا العالم يبحثون عنه، ويهتمون بأدق التفاصيل والأخبار المنشورة والمسربة عنه، حيث أنه الآن هو حديث مواقع كبرى مهتمة بالهواتف والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

مواصفات وحجم ايفون 14 الجديد

هذا الهاتف يأتي بشاشة حجمها 6.7 إنش، وهو مماثل تماما لحجم شاشة الهاتف في الإصدارات السابقة، لكن يتوقع الكثير من الخبراء أن نسخة ميني الصغيرة لن تكون موجودة في هاتف ايفون 14 الجديد، شاشة الهاتف تبلغ دقتها 1284×2778، وهي من نوع super retina xdr oled، وجدير بالذكر إلى أن هذه الشاشة الرائعة مقاومة للخدوش والغبار ومقاومة أيضا للماء على عمق 6 أمتار ولمدة تصل ثلاثين دقيقة.

كما أن الهاتف أيضا يأتي بمعالج قوي جدا ألا وهو معالج apple bionic A16، كما أن الهاتف سيأتي بآخر إصدار وه ios 16، وإذا نظرنا إلى الهاتف من حيث الذاكرة المؤقتة والتخزين فإن الهاتف يأتي بعدة فئات مختلفة لكل منها مواصفاتها الخاصة والفئة العليا تسمى ايفون 14 برو ماكس، تصل ذاكر الهاتف في الفئات الأولى ما بين 258 وحتى 516، أما في الفئة العليا فستصل الذاكر واحد تيرا بايت، وتبلغ ذاكر الرام في جميع الهاتف 6 جيجا، وهذا جدول يضم بعض المواصفات الخاصة بالهاتف.