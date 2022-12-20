ايفون 13 برو ماكس 256 سعر ومواصفات أشهر وأنجح هواتف أبل

حقق جوال ايفون 13 برو ماكس نجاحا لا مثيل له مقارنة بهواتف أخرى من فئته، ويعتبر من أكثر الجوالات مبيعا لشركة أبل ليكون ضمن قائمة أشهر الهواتف التي أنتجتها الشركة منذ إطلاقه في سبتمبر من عام 2021 ضمن سلسلة Iphone 13، ويعود ذلك للميزات والتقنيات المتقدمة التي جاء بها الجوال، ومن أهم مميزاته المعالج القوي والكاميرات التي جاء بها إصدار برو ماكس بالإضافة للتصميم الأنيق.

وتعتبر نسخة جوال ايفون 13 برو ماكس 256 جيجابايت الأكثر شعبية وانتشارا ومبيعا بالنظر لسعرها المناسب والإمكانيات المتوفرة بها، خصوصا ما تعلق بالبطارية والشاشة والمعالج والأداء باعتبارها أهم معايير يهتم بها المستخدمون في الهواتف المحمولة، بالإضافة للميزات الأخرى التي شملتها سلسلة Apple phone 13.

وكشفت تجارب بعض المستخدمين أن تكنولوجيا سلسلة أيفون 13 أفضل من الاصدارات السابقة بكثير، وننصح الراغبين في الحصول على هاتف بأداء قوي شراء جوال ايفون iphone 13 pro max لما يحتويه من مميزات واستجابة وسرعة، وذلك بأفضل الأسعار بعد تصفح مختلف العروض لشهر ديسمبر 2022.

وفيما يلي أهم مواصفات جوال Iphone 13 pro max

المعالج معالج A15 Bionic‏ سداسي النواة معالج رسومي غرافيك خماسي النواة الشاشة شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 بوصة وضوح 2778 × 1284 بكثافة 458 بكسل لكل إنش، بتكنولوجيا ProMotion بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وحد أقصى للسطوع1200 شمعة التصميم هيكل من الستانلس ستيل وواجهة Ceramic Shield‏ مع سطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع الوزن 238 جرام الكاميرا الخلفية كاميرا ثلاثية الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل حجم فتحة العدسة F/1.5، والثانية دقة 12 ميجابكسل حجم فتحة العدسة F/2.8، والثالثة دقة 12 ميجابكسل حجم فتحة العدسة F/1.8 كاميرا أمامية دقة 12 ميجابكسل حجم فتحة العدسة F/2.2 البطارية أبل لم تكشف عن حجم البطارية إلا أن الخبراء قدروا حجمها بـ 4500 مللي أمبير من نوع ليثيوم ايون غير قابلة للإزالة، وشحن سريع بقوة 20 واط شبكات الاتصال يدعم شبكة الجيل الخامس G5 مواصفات اخرى يدعم NFC يدعم GPS واي فاي إصدار 802.11 a/b/g/n/ac/6 نظام التشغيل iOS 15 تحديث iOS 16.1 يدعم ميزة Face ID ذاكرة داخلية 128 / 256 / 512 / 1 تيرا بايت شاشة OLED تغطي الواجهة بالكامل

أسعار ايفون 13 برو ماكس 256

سعر الجوال في قطر 4499 ريال قطري نسخة 256 في متجر ستارلينك ويصل إلى 5099 ريال قطري في متجر جازب.

سعر ايفون 13 برو ماكس في السعودية هو 5199 ريال سعودي لنسخة 256 و 4699 ريال لنسخة 128 في بعض المحلات، ويبلغ سعره في أمازون 3799 ريال سعودي لنسخة 256 جيجابايت، أما في متجر نون فبلغ سعره لنسخة 1 تيرا بايت 7.000 ريال سعودي، ونسخة 512 جيجا 6.700 ريال، ونسخة 256 جيجا 6.150 ريال.

وفي الكويت بلغ يباع ايفون 13 برو Max

موديل iphone 13 pro max 128 جيجا بايت 349 دينار كويتي

سعة 256 جيجا بايت 375 دينار كويتي

نسخة أيفون برو ماكس 512 جيجا بايت 550 دينار كويتي

13 برو ماكس سعة 1 تيرا بايت 620 دينار كويتي

وفي الإمارات العربية المتحدة بلغ ثمن ابل نسخة 256 ذهبي اللون نحو 5499 درهم apple phone 13 pro max

iphone 13 pro max نسخة 256