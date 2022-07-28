ايفون ١٤.. مواصفات وسعر عملاق شركة آبل 2022 وموعد نزوله المتوقع

ايفون ١٤ عملاق آبل الذي ينتظره ملايين عشاق هذا النوع من الهواتف الذكية الثمينة، نعرض لكم من خلال هذا المقال الواصفات المتوقعة بشأنه، وكذلك الموعد المرتقب لنزول هذا الهاتف بجميع فئاته في العالم العربي وغيره، حيث أن البحث عنه يزداد كل أسبوع خصوصا أننا نقترب من الموعد الذي عهدنا شركة آبل الأمريكية تفصح فيه عن هواتفها الجديدة، ومع ظهور عدد كبير من التسريبات حول هذا العملاق والمواصفات الخارقة التي تُقال عنه، يسرنا في نجوم مصرية أن نعرض للمتابع العربي أهم الأخبار الواردة حول هذا الهاتف خصوصا من المواقع العالمية التي تهتم بهذا النوع من المواضيع بل إنها متخصصة في أخبار الجوالات وما يدورحولها، ولا شك أن هذا الهاتف سيكون من أقوى هواتف آبل المنتظرة، حيث أن التسريبات التي تدور حوله تؤكد أن هذا الهاتف له عدد من الميزات الخارقة، وسنعرضها لكم بالتفصيل.

ايفون ١٤ برو max

يتسائل الملايين عن سعر ومواصفات الهاتف الجديد المقدم من طرف شرمة آبل ايفون ١٤، والذي يعتبر الآن حديث الملايين حول العالم، نظرا لاقتراب موعد نزول هواتف آيفون، والتي دائما ماكانت تنزل في شهر سبتمبر من كل عام، ونحيط متابعينا علما على أن الهاتف الجديد سيأتي بفئات متفاوتة في المزايا والمواصفات والسعر، حيث ستقدم شركة آبل أحدث هواتفها هذا العام والذي يعتبر أيقونة فنية في سماء التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وذلك لأن الهاتف سيأتي بمواصفات أكثر وأحسن من الإصدارات السابقة والتي كانت قمة في الروعة والجمال، فماذا ستكون ردة فعل محبي هواتف هذه الشركة عندما يشاهدوا الهاتف الذي يوصف بأسطورة آبل وأفضل بكثير من الإصدار الأخير ايفون ١٣، حيث دأب مطوروا ومهندسوا شركة آبل على أن يكون كل إصدار أجمل من الذي بعده بمراحل، حيث سيأتي هذا الإصدار بكاميرات وذاكرة ومعالج أدق وأكبر وأقوى من الإصدارات السابقة للشركة.

مواصفات ايفون ١٤ iphone 14 pro max

من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة اولد مقاس 6.1 بوصة (15.49 سم) بدقة 1170 × 2532 بكسل حتى يتمكن الأشخاص من الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب برؤية واضحة تمامًا، إلى جانب ذلك، يشاع أن الهاتف يحتوي على 6غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع ذاكرة تخزين داخلي تصل حتى 1 تيرا بايت، مع هذا التخزين الداخلي العالي، ستتمكن من تخزين مقاطع الفيديو والأفلام والأغاني وغيرها من الأشياء دون القلق بشأن قيود المساحة.

كاميرا ايفون 14 برو max

مواصفات الكاميرا في هذا الهاتف القادم رائعة جدا، فمن المتوقع أن يتم تجهيز الهاتف بثلاث كاميرات في الخلف، ستكون تلك الكاميرات بدقة 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل تتيح لك التقاط بعض الصور الرائعة، وستكون الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل لعمل العزل والبورتريه، وعلى الجانب الأمامي، يتوقع أن يكون الهاتف بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل + SL ثلاثية الأبعاد لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات فيديو.

تم تجهيز هذا الهاتف الذكي من Apple بمعالج Hexa-core بحيث يمكنك الاستمتاع بأداء سلس وخالٍ من التأخير أثناء الوصول إلى تطبيقات متعددة ولعب ألعاب ثقيلة دون أن يؤثر ذلك على سرعة الهاتف، علاوة على ذلك ، يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS v15 ويحتوي على بطارية بحجم 4500 مللي أمبير، ستتمكن من ممارسة الألعاب والاستماع إلى الأغاني ومشاهدة الأفلام أو مقاطع الفيديو والقيام بأشياء أخرى دون القلق بشأن استنزاف البطارية.

هناك بعض الأخبار الرائجة أن لهاتف ايفون ١٤ عدد من خيارات الاتصال المختلفة على جهاز لتشمل WiFi – Wi-Fi 802.11 b / g / n، نقطة اتصال محمولة، Bluetooth – v5.0 ، كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G و 4G 3G ، 2G علاوة على ذلك ، قد تشمل المستشعرات مقياس التسارع والجيروسكوب والبوصلة ، والبارومتر.