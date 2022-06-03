ايفون بروماكس ١٤ كل ما تريد معرفتة عن هذا الجهاز هنا مع اسرار اخرى

يعتبر هاتف أيفون 14 pro max من الهواتف الحديثة التي قدمتها شركة آبل الأمريكية ومن المفترض أن يتم طرح ذلك الهاتف في شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم.

وذلك الهاتف بمثابة تعديل وتطوير إلى هاتف 13 برو ماكس ويتسم الهاتف بالكثير من المميزات كما أنه لا يخلو من العيوب ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كل ما يخص هاتف ايفون 14 برو ماكس.

كل ما تريد معرفتة عن هاتف برو ماكس 14

سوف نقوم باطلاعكم على كل مايريدون التعرف إليه من مميزات وعيوب وتحديات هاتف برو ماكس فهيا بنا:

مميزات هاتف أيفون 14 pro max

يتسم هاتف أيفون برو ماكس 14 بالكثير من المميزات التي بفضلها سيكون من أفضل الهواتف التي سيتم طرحها في السوق وإليكم في السطور الآتية تلك المميزات:

يقوم الهاتف المحمول بدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس وتصل السرعة إلى 3.6 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية:

كما أن الهاتف يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي تصل مساحتها إلى 6 جيجا بايت.

الكاميرا:

من أهم مميزات الهاتف أنه يحتوي على ثلاث كاميرات تصل دقتهم إلى 12 ميجا بكسل كما أنه يكون بدعم التصوير بجودة 4k كما أن الهاتف يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل وتقوم بدعم التصوير بجودة 4k.

الشاشة:

يحتوي الهاتف على شاشة كبيرة تصل مساحتها إلى 6.7 بوصة ومن خلال هذه الشاشة يتم الحصول على صورة عالية الدقة فالشاشة من نوع الشاشة: 6.7 بوصة – 120 هرتز – Super Retina XDR OLED وهذه الشاشة من أقوى الشاشات المتواجدة في الهواتف الذكية.

عيوب هاتف بروماكس 14:

ومن أبرز عيوب هاتف ايفون 14 برو ماكس أنه لا يقوم بدعم تركيب كارت ميموري من أجل زيادة المساحة.

سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس

يتوفر هاتف أيفون 14 برو ماكس من النسخة 256 جيجا بايت بسعر 1099 دولار أمريكي بينما النسخة 512 جيجا بايت متوفرة بسعر 1200 دولار بينما النسخة 1 تيرا 1400 دولار أمريكي.

ويتوفر في مصر النسخة 256 جيجا بايت بسعر 24000 جنيه مصري بينما النسخة 512 جيجا بايت ستكون بسعر 28000 جنيه مصري.

وفي السعودية ستكون النسخة 256 جيجا ايت في السعودية متوفر بسعر 5100 ريال سعودي والنسخة 512 جيجا بايت متوفر بسعر 5700 ريال سعودي.