تعرف على أحدث ترددات لقنوات ON TIME SPORTS الجديد لعام 2022

تصدرت قنوات أون تايم سبورت محركات البحث لضبط التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورت وذلك قبل مباريات المواجهة في الدوري المصري بين الفرق المصرية والتي تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت بنقلها حصرياً ولكل مبارايات ومواجهات الدوري المصري ومنذ أيام قليلة أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي أنها قامت بتغيير الترددات وقامت بإعلان الترددات الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت كما يمكن ضبط قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي النايل سات:

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معدل الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: النايل سات.

جودة القناة: HD.

إسم القناة على جهاز الرسيفر: On Time Sports 1.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي النايل سات:

تردد القناة: 12303.

معدل الترميز: 27500

معدل الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: النايل سات.

جودة القناة: HD.

إسم القناة على جهاز الرسيفر: On Time Sports 2.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي النايل سات:

تردد القناة: 12303.

معدل الترميز: 27500.

معدل الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: النايل سات.

جودة القناة: HD.

إسم القناة على جهاز الرسيفر: On Time Sports 3.

طريقة وخطوات ضبط تردد قنوات أون تايم سبورت الجديد:

قم بتشغيل جهاز الريسيفر ثم قم بالدخول على القائمة الرئيسية.

بعد ذلك قم بإختيار الإعدادات أو setting من القائمة.

قم بالضغط على أيقونة التثبيت اليدوي وقم بتحديد القمر الصناعي النايل سات.

ثم قم بإدخال التردد الخاص بقنوات أون سبورت تايم ومعدل الترميز والإستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

بعد ذلك قم بالضغط على بحث وسوف تظهر القنوات ثم قم بتثبيتها على جهاز الريسيفر الخاص بك.

خطوات وطريقة ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي: