اوبو تعلن عن هاتفها الجديد OPPO Reno6 Lite وسعره مناسب للفئة المتوسطة

دائما ما تفاجئ شركة “اوبو” الصينية عملائها بانتاج هواتف ذكية بمواصفات رائعة، حيث قامت الشرك بالكشف عن هاتفها الجديد والذي حمل اسم “OPPO Reno6 Lite” بامكانيات رائعة، وسعر مناسب للفئة المتوسطة، ومن خلال السطور القادمة سنضع بين ايديكم مواصفات ومزايا هاتف اوبو الجديد.

مواصفات هاتف OPPO Reno6 Lite

وأوضح موقع Gizmochina، أن مواصفات هاتف OPPO Reno6 Lite جائت كما يلي:

شاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض+ Full HD ، وبدقة X 1080 × 2400 .

معدل تحديث 90 هرتز، ونوتش في أعلى يسارالشاشة للكاميرا الأمامية.

يقاوم للغبار والمياه، ومزود بمستشعر للبصمة تحت الشاشة.

به كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل.

كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل، تساعدك على التقاط صور مميزة.

تصوير الفيديو بدقة 1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

به ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.1 بسعة 128 جيجا بايت.

معالج من نوع Snapdragon 662 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية.

يعمل بنظام تشغيل اندرويد 11.

طارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات.

سعر هاتف OPPO Reno6 Lite

أما عن سعر هاتف OPPO Reno6 Lite الجديد فهو يقدر بنحو 433 دولار أمريكى ، أي ما يعادل حوالي 6 آلاف و 800 جنيه مصري.