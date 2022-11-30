اوبو تطلق هاتف Oppo Reno 9 Pro+ بمميزات رائعة وسعر مناسب

خلال هذا العام، قامت شركة “أوبو” بطرح هاتف ذكي حديث بمواصفات ممتازة وسعر قد لا يتناسب مع الكثير من الأشخاص، وهذا الهاتف يدعى “Oppo Reno 9 Pro+”، ويضم الهاتف مجموعة رائعة من المزايا التي جعلته يحقق نسبة مبيعات كبيرة ليدخل قائمة الهواتف الأكثر مبيعا، وخلال السطور القادمة سنتعرف بشكل أكبر على مواصفات الهاتف وسعره في الأسواق.

مواصفات هاتف Oppo Reno 9 Pro+

وقد كشف موقع “gsmarena” التقني كافة مواصفات أفضل الهواتف المقدمة من شركة أوبو الصينية الشهيرة، حيث أن هاتف Oppo Reno 9 Pro+ يعمل بشبكات الجيل الخامس 5G، ومن خلال الجدول التالي يمكنك معرفة المزيد من المزايا:

نظام التشغيل اندرويد 13 شاشة الهاتف منحنية من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة. الكاميرا الأمامية موجودة أعلى الشاشة بدقة 32 ميجابكسل، لالتقاط أجمل الصور السيلفي. الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل بعدسة 6P و AF و OIS، إلى جانب عدسة فائقة الدقة بمستشعر 8 ميجابكسل مع مجال رؤية أوسع 120 درجة، ويعمل أيضا ككاميرا ماكرو للصور القريبة حتى 4 سنتيمتر، الفتحة الثالثة مخصصة لمستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل. المعالج كوالكوم الجديدSnapdragon 8 + Gen 1، ويحتوي على شريحة MariSilicon X NPU، وهي تقدم تحسينا كبيرا في جودة الألوان. البطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة.

تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، عبر منفذ شحن USB-C.

يمكن شحن الهاتف بالكامل في 31 دقيقة فقط.

سعر هاتف Oppo Reno 9 Pro+

هاتف Oppo Reno 9 Pro+ متوافر في الأسواق بسعة 16 + 256 جيجابايت، بسعر 560 دولار أمريكي “أي ما يعادل 13700 جنيه”، بثلاثة ألوان:”أخضر نعناعي، ذهبي، أسود”.