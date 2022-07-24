اهم مواصفات هاتف فيفو الخارقة iQOO 10 الجديدة 2023
شهدت الأيام الأخيرة أعلن هام جاء من جانب شركة فيفو الصينية، والتي أعلنت رسميا عن إطلاق أحدث إصدارتها من سلسلة iQOO، وهي الهواتف الجديد التي تأتي بمواصفات قياسية هامة تتفوق بها على الهواتف من نفس الفئة في العالم بشكلٍ عام، وقد أشارت الشركة رسميا أن سلسلة الهواتف الجديدة من المقرر أن تضمن هاتفين جديدين، والتي تم روادها بإمكانيات مميزة هائلة يتم تقديمها للمرة الأولى في مثل هذه الفئة السعرية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل إطلاق هواتف شركة فيفو الجديدة.
فيفو تكتسح الأسواق بهواتفها الخارقة iQOO 10 الجديدة
وبناء على ما كشف عنه رسميا موقع “gsmarena” التقني الذي يقوم بتقديم كل ما يتعلق بالهواتف الحديثة الذكية، فقد تم التنويه أن شركة فيفو تعمل على تقديم الهاتف المميز iQOO 10 Pro، والذي يعد هو أول هاتف في العالم جاء مزود بشحن سلكي سريع، حيث جاءت قدرة الشاحن الخاص بالهاتف الجديد بقدرة تصل إلى حوالي 200 وات، وهو ما يجعل الهاتف يعمل عبى توفير الإصدار العادي من تشكيلة iQOO 10 شحن سريع بقدرة 120 وات.
مواصفات هاتف فيفو الجديد 2022
وقد تضمن هاتف فيفو الجديد مجموعة من المواصفات الهامة السن أعلنت عنها الشركة لتقدم للمستخدمين خلال الفترة المقبلة، وقد جاءت المواصفات على النحو التالي.
- جاء هاتف فيفو iQOO 10 مزود بشاشة مسطحة من نوع AMOLED.
- جاء قياس الشاشة على نحو 6.78 بوصة، والتي قد زودت بجودة عرض FHD+، على أن تكون دقة الشاشة على نحو 1080 × 2400 بكسل.
- وجاءت الشاشة مزودة بسطوع يصل إلى 1500 شمعة في المتر المربع.
- جاء الهاتف فيفو iQOO 10، مزود بمعالج كوالكوم الأقوى في العالم، وهو المعالج الذي جاء من نوع Snapdragon 8+ Gen 1.
- وقد جاء المطور المصمم بدقة تصنيع 4 نانومتر، وجاء بشكل كذلك شريحة V1 + لتحسين أداء الألعاب والصورة.
- وقد تم تصميم الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة كبيرة بنسختين وهما 8 أو 12 جيجابايت، من نوع LPDDR5،
- وقد جاءت ذاكرة التخزين الداخلية الخاصة بالهاتف بسعة تصل إلى 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، والتي قد تم تصميمها كذلك من نوع UFS 3.1 الأفضل في الهواتف الذكية.