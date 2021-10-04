طرق شحن جواهر فري فاير مجانا free fire وبسرعة فائقة 60 ثانية فقط

يقبل الملايين من لعبي free fire البحث علي اهم شحن جواهر فري فاير مجانا دون أن يدفع منهم أي درهم في اللعبة، فالطرق عديدة ولكن التركيز علي الطرق المجانية في الشحن هدفنا في هذا المقال دون المحاولة للتعرض إلي الطرق الهاوية التي لا تجدي أو تنفع، نقدم إليكم عبر التقرير وسائل الأمان والحماية من حملات التهكير التي تصيب حسابات فري فاير عند محاولة الحصول علي الجواهر بطرق غير شرعية، نذكركم أيها الأصدقاء قبل البدء في تفاصيل عملية الشحن المجانية للعبة فري فاير أن تتوخي الحظر بل كل الحظر عند أبرام أي عملية شحن مجانية وخاصة عندما يطلب منك تسجيل رقم جوالك أو أي معلومات شخصية.

اهم طرق شحن جواهر فري فاير مجانا

بدأ انتشار الألعاب الإلكترونية في هذا الزمان بشكل كبير ومن اهم هذه الألعاب التي نالت من نصيب الحظ في الشهرة والنجاح خلال القعود الأخيرة هي لعبة فري فاير، تلك التي استطاعت أن توحد الملايين حول شاشة الجوال الصغيرة، ويشترك فيها أناس كثيرة من كل دول العالم ويسعى كل طرف من أطراف هذه اللعبة أن يحقق المراد ألا وهو الفوز والذي لا يتحقق سوي بقتل جميع المنافسين، يالها من لعبة تنافسية كبيرة نجحت في تحقيق المنافسة الشرسة مع لعبة ببجي موبايل وفورت نايت، ربما التشابه بين الثلاث ألعاب قريب جدا، والأكثر من ذلك أن معظم طرق شحن فري فاير المجانية هي نفس طرق شحن شدات ببجي موبايل المجانية.



خطوات شحن لعبة فري فاير مجانا

إذا قسمنا لعبة فري فاير إلي 3 عناصر فيأتي العنصر الأخير منها هو الأهم ألا وهو جواهر فري فاير والتي هي عبارة عن عملة افتراضية يتم من خلالها شراء الأسلحة والثكنات وغيرها من متطلبات ألأكشن في اللعبة، تستطيع شحن جواهر فري فاير عبر اكثر من طريقة، الطريقة الأولي من خلال الذهاب إلى موقع شوب تو جيم، والتي ابرز خطواتها كالتالي:

تسجيل الدخول إلى موقع shop2game.

تسجيل اسم الدولة والكود.

النقر علي صورة فري فاير.

اختيار الوسيلة المحددة للدفع.

كتابة رقم الأيدي أو المعرف.

اختيار الجواهر التي تحتاج لها.

هذه الطريقة ليست مجانية ولكن تقدم جواهر بأسعار مخفضة أما إذا كنت تحتاج إلي الطريقة المجانية 100% فندعوك إلي الذهاب إلى الموقع المجاني oonoo.

تطبيق شحن جواهر فري فاير مجانا

بعيدا عن جميع الطرق المدفوعة وابحث حول الطرق المجانية لم نجد أفضل من تطبيق Google Opinion Rewards، وكذلك أيضا تطبيق Ezcash، في شحن جواهر فري فاير مجانا، المطلوب منك تحميل أحد هذه التطبيقات ثم إبرام نقاط الشحن المطلوبة منك والتي تتم عن طريق تجميع النقاط من قبل كل تطبيق، ولكن قبل كل هذا عليك أن تتأكد من تحديث لعبة فري فاير.

وصلنا معكم إلي نهاية اهم طرق شحن جواهر فري فاير مجانا free fire وبسرعة فائقة.