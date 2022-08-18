“انفينكس تنافس سامسونج”.. سعر ومواصفات هاتف Infinix Hot 12 قبل طرحه في الأسواق

قامت شركه انفينكس الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة بطرح هاتف جديد تحت إسم هاتف Infinix Hot 12 داخل السوق الهندي، ويأتي الهاتف بعدة مميزات مختلفه أبرزها قوة البطارية التي تأتي بسعة 6000 mAh، ومن المقرر أن يتم طرح الهاتف في السوق الهندي بدءاً من يوم ال 23 من شهر أغسطس الجاري.

مواصفات هاتف Infinix Hot 12:

بطارية الهاتف يأتي الهاتف ببطارية بقدرة 6000 mAh، مع الشحن بقدرة 18W. شاشة الهاتف يأتي الهاتف بحجم شاشة 6.82 إنش، مع جودة عرض HD+، ونتوء القطرة الذي يحتوي علي كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 90Hz، وسطوع 460 nits. ذاكرة الهاتف يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وذاكرة إفتراضية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD. معالج الهاتف يأتي الهاتف بمعالج Helio G37 ثماني الأنوية. نظام تشغيل الهاتف Android 11. كاميرا الهاتف يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وعدسات بتقنية الذكاء الإصطناعي.. ألوان الهاتف يأتي الهاتف بعدة ألوان هي الأسود والأزرق، مميزات أخري في الهاتف يتوفر في الهاتف مستشعر البصمة ويوجد في الجهة الخلفية.