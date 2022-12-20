انفينكس تطرح هاتفها الجديد Zero Ultra منافس الايفون بسعر مناسب للفئة المتوسطة
قامت شركة “انفينكس” باطلاق هاتفها الجديد الذي حمل اسم “Infinix Zero Ultra” في الأسواق الهندية بمواصفات أكثر من رائعة، حيث ينافس الهاتف بقوة سلسلة هواتف الايفون نظرا لاحتوائه على شاشة عالية الجودة وكاميرا ثلاثية بدقة 200 ميجا بكسل ويقاوم المياه والغبار بسعر مناسب جدا للفئة المتوسطة، وسنتعرف معا على مواصفات الهاتف الجديد وسعره خلال السطور القادمة.
مواصفات هاتف Infinix Zero Ultra
وقد كشف موقع “جيز مو شينا” التقني عن مواصفات هاتف انفينكس الجديد “Infinix Zero Ultra”، والتي جائت كما يلي:
|شاشة الجهاز
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|المعالج
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|الذاكرة
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|نظام التشغيل
|اندرويد 12.
|واجهة المستخدم
|Infinix XOS 12.
|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|البطارية
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سعر هاتف انفينكس الجديد
يتوافر هاتف Infinix Zero Ultra بسعر 362 دولار، أي ما يعادل 8900 جنيه مصري.