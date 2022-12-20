انفينكس تطرح هاتفها الجديد Zero Ultra منافس الايفون بسعر مناسب للفئة المتوسطة

قامت شركة “انفينكس” باطلاق هاتفها الجديد الذي حمل اسم “Infinix Zero Ultra” في الأسواق الهندية بمواصفات أكثر من رائعة، حيث ينافس الهاتف بقوة سلسلة هواتف الايفون نظرا لاحتوائه على شاشة عالية الجودة وكاميرا ثلاثية بدقة 200 ميجا بكسل ويقاوم المياه والغبار بسعر مناسب جدا للفئة المتوسطة، وسنتعرف معا على مواصفات الهاتف الجديد وسعره خلال السطور القادمة.

مواصفات هاتف Infinix Zero Ultra

وقد كشف موقع “جيز مو شينا” التقني عن مواصفات هاتف انفينكس الجديد “Infinix Zero Ultra”، والتي جائت كما يلي:

شاشة الجهاز من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، ودقة 1080 بكسل.

جودة +FHD، معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، وسطوع 900 شمعة في المتر المربع.

الشاشة مقاومة للماء والغبار.

يوجد مستشعر لبصمة الأصابع تحت الشاشة. المعالج من نوع MediaTek Dimensity 920 من شركة ميديا تيك.

يوفر اتصال 5G.

يمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف. الذاكرة ذاكرة الوصول العشوائي تقدر بـ8 جيجا بايت.

ذاكرة التخزين الداخلي تقدر بـ256 جيجا بايت. نظام التشغيل اندرويد 12. واجهة المستخدم Infinix XOS 12. الكاميرا الخلفية الكاميرا ثلاثية.

الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل بمستشعر Samsung ISOCELL HP1 مقاس 1 / 1.22 بوصة من شركة سامسونج ، مع كاميرا فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

بها ميزات OIS و PDAF.

يمكنها تسجيل ما يصل إلى 4K فيديو بمعدل 30 إطارًا في الثانية. البطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة.

تدعم الشحن السريع.

شاحن Thunder Charge، بقوة 180 وات.

يمكنك شحن الهاتف بالكامل في 12 دقيقة فقط.

سعر هاتف انفينكس الجديد

يتوافر هاتف Infinix Zero Ultra بسعر 362 دولار، أي ما يعادل 8900 جنيه مصري.