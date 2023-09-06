انفنيكس زيرو الترا: هاتف رائد بمواصفات عالية وسعر منافس

هاتف انفنيكس زيرو الترا هو هاتف يجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق والسعر المناسب، يعتبر هذا الهاتف من أفضل الخيارات للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف رائد يمكنهم من تشغيل التطبيقات والألعاب الحديثة بسلاسة وسرعة، والتقاط صور وفيديوهات بجودة عالية، والاستمتاع بشاشة كبيرة وممتازة، كما يتميز هذا الهاتف ببطارية قوية تدعم الشحن السريع واللاسلكي، ونظام أندرويد 12 مع واجهة انفنيكس XOS 8.0، والتي توفر مزايا مثل الوضع المظلم، والوضع المخصص للألعاب، والحماية من التطبيقات المزعجة، يأتي هذا الهاتف بألوان متعددة مثل الأسود، والأزرق، والأخضر، والأرجواني، والتي تضفي لمسة من الجمال والأناقة على التصميم.

المواصفات

الشاشة 6.8 بوصة من نوع AMOLED بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز المعالج ميدياتك دايمنستي 1200 ثماني النواة بتردد 3 جيجاهرتز الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 200+13+2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل نظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة انفنيكس XOS 8.0 البطارية 4500 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات المستشعرات بصمة الإصبع، التعرف على الوجه، التسارع، البوصلة، الضغط المنافذ USB-C، منفذ سماعات 3.5 ملم الألوان أسود، أزرق، أخضر، أرجواني السعر حوالي 490 دولار

المميزات

شاشة كبيرة وممتازة تناسب محبي مشاهدة المحتوى المرئي والألعاب.

معالج قوي وحديث يضمن أداء سلس وسريع في التطبيقات والألعاب.

ذاكرة عشوائية وداخلية كبيرة توفر مساحة كافية لتخزين الملفات والصور والفيديوهات.

كاميرا خلفية رائعة تلتقط صورًا عالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة، وتدعم خاصية HDR والبورتريه والتثبيت البصري والتقريب الهجين.

كاميرا أمامية ممتازة تصلح لإجراء مكالمات الفيديو والسيلفي، وتدعم خاصية HDR والبورتريه.

نظام أندرويد 12 مع واجهة انفنيكس XOS 8.0، والتي توفر مزايا مثل الوضع المظلم، والوضع المخصص للألعاب، والحماية من التطبيقات المزعجة.