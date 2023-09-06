تقنية

انفنيكس زيرو الترا: هاتف رائد بمواصفات عالية وسعر منافس

سها عشري

هاتف انفنيكس زيرو الترا هو هاتف يجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق والسعر المناسب، يعتبر هذا الهاتف من أفضل الخيارات للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف رائد يمكنهم من تشغيل التطبيقات والألعاب الحديثة بسلاسة وسرعة، والتقاط صور وفيديوهات بجودة عالية، والاستمتاع بشاشة كبيرة وممتازة، كما يتميز هذا الهاتف ببطارية قوية تدعم الشحن السريع واللاسلكي، ونظام أندرويد 12 مع واجهة انفنيكس XOS 8.0، والتي توفر مزايا مثل الوضع المظلم، والوضع المخصص للألعاب، والحماية من التطبيقات المزعجة، يأتي هذا الهاتف بألوان متعددة مثل الأسود، والأزرق، والأخضر، والأرجواني، والتي تضفي لمسة من الجمال والأناقة على التصميم.

- صورة 7 - انفنيكس زيرو الترا: هاتف رائد بمواصفات عالية وسعر منافس

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المواصفات

- صورة 1 - انفنيكس زيرو الترا: هاتف رائد بمواصفات عالية وسعر منافس - صورة 2 - انفنيكس زيرو الترا: هاتف رائد بمواصفات عالية وسعر منافس - صورة 3 - انفنيكس زيرو الترا: هاتف رائد بمواصفات عالية وسعر منافس

الشاشة 6.8 بوصة من نوع AMOLED بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز
المعالج ميدياتك دايمنستي 1200 ثماني النواة بتردد 3 جيجاهرتز
الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت
الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD
الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 200+13+2 ميجابكسل
الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل
نظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة انفنيكس XOS 8.0
البطارية 4500 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات
المستشعرات بصمة الإصبع، التعرف على الوجه، التسارع، البوصلة، الضغط
المنافذ USB-C، منفذ سماعات 3.5 ملم
الألوان أسود، أزرق، أخضر، أرجواني
السعر حوالي 490 دولار

المميزات

  • شاشة كبيرة وممتازة تناسب محبي مشاهدة المحتوى المرئي والألعاب.
  • معالج قوي وحديث يضمن أداء سلس وسريع في التطبيقات والألعاب.
  • ذاكرة عشوائية وداخلية كبيرة توفر مساحة كافية لتخزين الملفات والصور والفيديوهات.
  • كاميرا خلفية رائعة تلتقط صورًا عالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة، وتدعم خاصية HDR والبورتريه والتثبيت البصري والتقريب الهجين.

- صورة 4 - انفنيكس زيرو الترا: هاتف رائد بمواصفات عالية وسعر منافس

  • كاميرا أمامية ممتازة تصلح لإجراء مكالمات الفيديو والسيلفي، وتدعم خاصية HDR والبورتريه.
  • نظام أندرويد 12 مع واجهة انفنيكس XOS 8.0، والتي توفر مزايا مثل الوضع المظلم، والوضع المخصص للألعاب، والحماية من التطبيقات المزعجة.

- صورة 5 - انفنيكس زيرو الترا: هاتف رائد بمواصفات عالية وسعر منافس - صورة 6 - انفنيكس زيرو الترا: هاتف رائد بمواصفات عالية وسعر منافس

  • بطارية قوية تدوم لأكثر من يوم كامل من الاستخدام المتوسط، وتدعم الشحن السريع بقوة 65 وات.
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سها عشري

سها عشري كاتبة ومحررة لدي موقع نجوم مصرية، حاصلة على ليسانس آداب جامعة المنصورة، أهوى مساعدة الآخرين في نشر المعلومة الأصح والأدق دائما، أهم هوايات هي القراءة الكتابة و التصفح على صفحات التواصل الاجتماعي، قمت بالكتابة في العديد من المواقع الإخبارية.

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