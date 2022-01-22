انفليكس تحطم الأسعار بأقوى هواتفها Infinix smart 6 الإقتصادية و بمواصفات قياسية
أطلقت شركة انفليكس Infinix مؤخراً أرخص هواتفها الرخيصة الموجه للفئات المتوسطة هاتف Infinix smart 6 الهاتف يعد أقوى الهواتف الذكية التي قدمتها شركة انفليكس مؤخراً مقارنه مع سعره الرائعة، الهاتف يضم بطارية قوية يصل حجمها 5000 مللي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، كما أن الهاتف يضم شاشة كبيرة 6.6 بوصة من نوع IPS LCD يصل دقتها 1600×720 بكسل، بشريحتين اتصال من نوع NaNo SIM يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الرابع 4G.
مواصفات هاتف Infinix smart 6
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|البطارية
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|الذاكرة
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|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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|الاتصالات
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|المستشعرات
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عيوب هاتف Infinix smart 6
- غير مقاوم للغبار والماء.
- لا يدعم الراديو.
- لا يدعم شبكة الجيل الخامس 5G.
- الهاتف لا يدعم تقنية NFC.
محتوى علبة هاتف Infinix smart 6
- جهاز Infinix smart 6.
- كابل USB.
- شاحن سريع بقوة 10 واط.
- جراب للحماية.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
سعر هاتف Infinix smart 6
تم إطلاق الهاتف في جميع الأسواق العالمية والعربية بالأسعار التالية:
|سعره عالميًا
|115 دولار أمريكي.
|في مصر
|1850 جنيه مصري.
|داخل المملكة العربية السعودية
|435 ريال سعودي.