انفليكس تحطم الأسعار بأقوى هواتفها Infinix smart 6 الإقتصادية و بمواصفات قياسية

أطلقت شركة انفليكس Infinix مؤخراً أرخص هواتفها الرخيصة الموجه للفئات المتوسطة هاتف Infinix smart 6 الهاتف يعد أقوى الهواتف الذكية التي قدمتها شركة انفليكس مؤخراً مقارنه مع سعره الرائعة، الهاتف يضم بطارية قوية يصل حجمها 5000 مللي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، كما أن الهاتف يضم شاشة كبيرة 6.6 بوصة من نوع IPS LCD يصل دقتها 1600×720 بكسل، بشريحتين اتصال من نوع NaNo SIM يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الرابع 4G.

مواصفات هاتف Infinix smart 6

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التصميم والأبعاد الهاتف مصنوع من الواجهة من الزجاج، ومن الخلف من البلاستيك.

يصل وزنه 199 جرام.

طوله 167 مم، عرض 75.5 مم، سمك 8.5 مم.

الهاتف متوفر باللون الأسود، الأخضر، الأزرق، الأرجواني. الشاشة الشاشة من نوع IPS LCD.

يصل حجمها 6.6 بوصة.

دقة الشاشة 1600×720 بكسل.

النظام نظام التشغيل من نوع Android 11. المعالج المعالج من نوع Unisoc SC9863A.

معالج رسوم من نوع IMG8322.

البطارية البطارية من نوع ليثيوم أيون.

يصل حجمها 5000 مللي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 10 واط. الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 32 جيجابايت.

بذاكرة عشوائية 2 جيجا رام.

الكاميرا الأمامية الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.9. الكاميرا الخلفية الهاتف يضم كاميرا مزدوجة خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 8 ميجا بكسل.

دقة الكاميرا الثانية 0.8 ميجا بكسل.

بفلاش ليد ثنائي.

دقة الفيديو 1080P.

الاتصالات يدعم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM، يدعم حتى الجيل الرابع 4G.

البلوتوث.

الواي فاي.

Wi-Fi Hotspots

GPS. المستشعرات البصمة.

التسارع.

التقارب.

عيوب هاتف Infinix smart 6

غير مقاوم للغبار والماء.

لا يدعم الراديو.

لا يدعم شبكة الجيل الخامس 5G.

الهاتف لا يدعم تقنية NFC.

محتوى علبة هاتف Infinix smart 6

جهاز Infinix smart 6.

كابل USB.

شاحن سريع بقوة 10 واط.

جراب للحماية.

دبوس إخراج شريحة الإتصال.

سعر هاتف Infinix smart 6

تم إطلاق الهاتف في جميع الأسواق العالمية والعربية بالأسعار التالية: