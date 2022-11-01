انطلقت رسمياً.. تردد قناة القاهرة الإخبارية وأبرز البرامج والإعلاميين

انطلقت أمس الاثنين 31 من أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساء، قناة القاهرة الإخبارية من مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة بترديد النشيد الوطني، حيث تقدم القناة الأخبار بكافة تخصصاتها أول بأول على مدار الـ 24 ساعة وتضم العديد من الإعلامين البارزين في مصر وفي الوطن العربي.

تردد قناة القاهرة الإخبارية

ويمكن للمشاهدين استقبال قناة القاهرة الإخبارية، ومتابعة الأحداث في مصر وفي العالم أول بأول من خلال تنزيل القناة على القمر الصناعي النايل سات، وذلك بعدما أنهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تجهيزات الاستوديوهات الخاصة بالقناة عبر الضوابط التالية:

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11747

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

طريقة تنزيل قناة القاهرة الإخبارية

ولتنزيل قناة القاهرة الإخبارية على جهاز الاستقبال يمكن متابعة الخطوات التالية:

الضغط على زر القائمة أو الـ MENU من ريموت التحكم للرسيفر.

اختيار خيار INSTALLATION، وبعدها يتم التوجه إلى قائمة الترددات transponders.

الضغط على إضافة تردد جديد وإدخال التردد والاستقطاب ومعدل الترميز وتصحيح الخطأ.

اختيار خيار البحث ليتم تنزيل القناة وسط قائمة القنوات الموجودة.

إعلاميون قناة القاهرة الإخبارية الجديدة

تقدم قناة القاهرة الإخبارية الجديدة، تغطية مستمرة للأخبار المحلية والعالمية، حيث تبدأ في الصباح ببث النشرة الاقتصادية، والنشرة الجوية في مصر وفي الوطن العربية، كما تذيع قصص فنية وتجارب اجتماعية من مصر ومن الدول العربية.

وتضم القناة باقة من أبرز الصحفيين والإعلاميين في مصر وفي الوطني العربي، بالإضافة إلى أنها تملك فريق من المراسلين في مصر وفي دول العالم، بالإضافة إلى 20 مذيعة، وجاءت أسماء المذيعين والإعلامين العاملين في قناة القاهرة الإخبارية على النحو التالي: