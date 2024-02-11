انطلاق المؤتمر الافتتاحي لحطام الفضاء بعنوان ‘نحو تأمين مستقبل الاقتصاد الفضائي العالمي

يشهد اليوم انطلاق المؤتمر الافتتاحي لحطام الفضاء تحت شعار “نحو تأمين مستقبل الاقتصاد الفضائي العالمي”، يُعقد الحدث تحت رعاية معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس هيئة الفضاء السعودية، ومعالي الدكتور محمد بن سعود الطميمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الفضاء السعودية، ويشهد مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة و260 خبيرًا، إلى جانب قادة صناعة الفضاء العالميين.

أهداف المؤتمر والتعاونات:

تنظمه هيئة الفضاء السعودية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) كشريك محتوى، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية كشريك مستضيف، يهدف المؤتمر إلى رفع الوعي حول تحديات حطام الفضاء لضمان مستقبل مزدهر وآمن لاستكشاف الفضاء، تسعى مبادرة المملكة إلى اقتراح خارطة طريق شاملة لمواجهة التحديات التي يطرحها حطام الفضاء، مع التركيز على التشريعات، وصناعة السياسات، والبحث، والابتكار، وتطوير آليات الحكم العالمية الفعالة للتخفيف من تأثيرات حطام الفضاء.

معالي الرئيس التنفيذي لـ #وكالة_الفضاء_السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي يفتتح أعمال #مؤتمر_الحطام_الفضائي في يومه الأول، بحضور الخبراء وقادة قطاع الفضاء #نحو_فضاء_مستدام pic.twitter.com/X593UObmQe — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) February 11, 2024

أهمية معالجة حطام الفضاء:

خلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور الطميمي على أهمية المؤتمر في التزامه الثابت بمكافحة تحديات إدارة حطام الفضاء. مع وجود عشرات الآلاف من قطع الحطام المتناثرة في مدار الأرض، تنمو الحاجة والأهمية لمعالجة هذه الظاهرة. أبرز الدكتور الطميمي التعاون الدولي المستمر في هذا المجال، معرضًا جهود المملكة العربية السعودية من خلال هيئة الفضاء السعودية لتعزيز هذا التعاون واعتماد أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لإدارة حطام الفضاء.

أشادت معالي سارة الأميري، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات العربية المتحدة، بجهود المملكة في الالتفات للمخاطر والتحديدات التي يمثلها الحطام الفضائي وتنظيم #مؤتمر_الحطام_الفضائي من أجل تحالف دولي مستعد لإيجاد الحلول… pic.twitter.com/nbSvUy59Ne — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) February 11, 2024

الثناء الدولي والتعاون:

لقي الحدث إشادة من شخصيات دولية مثل معالي سارة الأميري، رئيسة وكالة الفضاء الإماراتية ووزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لقيادة المملكة العربية السعودية في معالجة تحديات حطام الفضاء وتنظيم مؤتمر لتعزيز الحلول والممارسات الدولية.

وفقًا للدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، فإن العالم اليوم بحاجة للدور الذي تلعبه المملكة في ربط بين صناع القرار في مجال الفضاء للخروج بتشريعات الدولية للتصدي لتحدى الحطام الفضائي.#مؤتمر_الحطام_الفضائي#نحو_فضاء_مستدام pic.twitter.com/gSYQf4O8xX — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) February 11, 2024

جلسات المؤتمر والمعرض:

يتضمن اليوم الأول من المؤتمر أربع مناقشات جلسات وثلاث كلمات رئيسية تركز على التشريعات، والاتجاهات المستقبلية في مكافحة تداعيات حطام الفضاء، وأفكار الحلول المبتكرة لحماية الأرض، بالإضافة إلى ذلك، سيعرض معرض الشركات المحلية والدولية المتخصصة في تقنيات وعلوم الفضاء لرفع الوعي حول أخطار حطام الفضاء وتسليط الضوء على التقدم التكنولوجي الذي يساهم في حل هذا التحدي.

يمثل مؤتمر حطام الفضاء لحظة فارقة للتعاون العالمي نحو مستقبل أكثر أمانًا واستدامة في استكشاف الفضاء، من خلال جمع القادة والخبراء والمبتكرين الدوليين، يهدف المؤتمر إلى رسم مسارات لمواجهة واحدة من أكثر التحديات إلحاحًا في عصرنا، ضمان استدامة الأنشطة الفضائية طويلة الأمد للأجيال القادمة.