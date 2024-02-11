تقنية

انطلاق المؤتمر الافتتاحي لحطام الفضاء بعنوان ‘نحو تأمين مستقبل الاقتصاد الفضائي العالمي

آية الخضر

يشهد اليوم انطلاق المؤتمر الافتتاحي لحطام الفضاء تحت شعار “نحو تأمين مستقبل الاقتصاد الفضائي العالمي”، يُعقد الحدث تحت رعاية معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس هيئة الفضاء السعودية، ومعالي الدكتور محمد بن سعود الطميمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الفضاء السعودية، ويشهد مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة و260 خبيرًا، إلى جانب قادة صناعة الفضاء العالميين.

أهداف المؤتمر والتعاونات:

تنظمه هيئة الفضاء السعودية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) كشريك محتوى، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية كشريك مستضيف، يهدف المؤتمر إلى رفع الوعي حول تحديات حطام الفضاء لضمان مستقبل مزدهر وآمن لاستكشاف الفضاء، تسعى مبادرة المملكة إلى اقتراح خارطة طريق شاملة لمواجهة التحديات التي يطرحها حطام الفضاء، مع التركيز على التشريعات، وصناعة السياسات، والبحث، والابتكار، وتطوير آليات الحكم العالمية الفعالة للتخفيف من تأثيرات حطام الفضاء.

أهمية معالجة حطام الفضاء:

خلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور الطميمي على أهمية المؤتمر في التزامه الثابت بمكافحة تحديات إدارة حطام الفضاء. مع وجود عشرات الآلاف من قطع الحطام المتناثرة في مدار الأرض، تنمو الحاجة والأهمية لمعالجة هذه الظاهرة. أبرز الدكتور الطميمي التعاون الدولي المستمر في هذا المجال، معرضًا جهود المملكة العربية السعودية من خلال هيئة الفضاء السعودية لتعزيز هذا التعاون واعتماد أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لإدارة حطام الفضاء.

الثناء الدولي والتعاون:

لقي الحدث إشادة من شخصيات دولية مثل معالي سارة الأميري، رئيسة وكالة الفضاء الإماراتية ووزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لقيادة المملكة العربية السعودية في معالجة تحديات حطام الفضاء وتنظيم مؤتمر لتعزيز الحلول والممارسات الدولية.

جلسات المؤتمر والمعرض:

يتضمن اليوم الأول من المؤتمر أربع مناقشات جلسات وثلاث كلمات رئيسية تركز على التشريعات، والاتجاهات المستقبلية في مكافحة تداعيات حطام الفضاء، وأفكار الحلول المبتكرة لحماية الأرض، بالإضافة إلى ذلك، سيعرض معرض الشركات المحلية والدولية المتخصصة في تقنيات وعلوم الفضاء لرفع الوعي حول أخطار حطام الفضاء وتسليط الضوء على التقدم التكنولوجي الذي يساهم في حل هذا التحدي.

يمثل مؤتمر حطام الفضاء لحظة فارقة للتعاون العالمي نحو مستقبل أكثر أمانًا واستدامة في استكشاف الفضاء، من خلال جمع القادة والخبراء والمبتكرين الدوليين، يهدف المؤتمر إلى رسم مسارات لمواجهة واحدة من أكثر التحديات إلحاحًا في عصرنا، ضمان استدامة الأنشطة الفضائية طويلة الأمد للأجيال القادمة.

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عن الكاتب:
آية الخضر

آية الخضر، مواليد 1991، من بورسعيد، حاصلة على بكالوريوس تكنولوجيا و نظم معلومات إدارية، حاصلة على ماجيستير في إدارة الأعمال.

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