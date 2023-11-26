انستغرام تُتيح خدمة تحميل الفيديوهات القصيرة “ريلز”

أعلن المدير التنفيذي لشركة انستغرام آدم موسيري عن إتاحة خدمة جديدة في التطبيق في التحديث الأخير وهي إمكانية تحميل مقاطع الفيديو القصيرة المعروفة باسم “ريلز”، وأصبح بإمكان جميع المستخدمين تحميل المقاطع وحفظها على الهواتف المحمولة الخاصة بهم.

طريقة تحميل الريلز من انستغرام

وأوضح موسيري أن الفيديو الذي سيتم تحميله عبر انستعرام سيكون مصحوباً بالعلامة المائية لتطبيق انستغرام واسم صاحب الحساب الذي سيتم تحميل الفيديو من خلاله، ويمكنك تحميل الفيديوهات عبر بعض الخطوات البسيطة:

الضغط على مشاركة الموجودة أسفل الفيديو.

تحديد خيار التحميل لحفظ المقطع على الهاتف.

ومن الممكن أن يحدد صاحب الفيديو من الأشخاص الذين يستطيعون تحميل الفيديوهات الخاصة بهم، ويتم ذلك عن طريق الانتقال إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم تحديد الأشخاص الذين يستطيعون تحميل ريلز.

وتأتي هذه الخدمة في إطار التحديثات التي يقوم بها مطورو التطبيق بعد خدمة حفظ الفيديوهات لمشاهدتها لاحقاً.