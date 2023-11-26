تقنية

انستغرام تُتيح خدمة تحميل الفيديوهات القصيرة “ريلز”

أحمد رجب

أعلن المدير التنفيذي لشركة انستغرام آدم موسيري عن إتاحة خدمة جديدة في التطبيق في التحديث الأخير وهي إمكانية تحميل مقاطع الفيديو القصيرة المعروفة باسم “ريلز”، وأصبح بإمكان جميع المستخدمين تحميل المقاطع وحفظها على الهواتف المحمولة الخاصة بهم.

انستغرام تتيح خدمة تحميل الريلز

طريقة تحميل الريلز من انستغرام

وأوضح موسيري أن الفيديو الذي سيتم تحميله عبر انستعرام سيكون مصحوباً بالعلامة المائية لتطبيق انستغرام واسم صاحب الحساب الذي سيتم تحميل الفيديو من خلاله، ويمكنك تحميل الفيديوهات عبر بعض الخطوات البسيطة:

  • الضغط على مشاركة الموجودة أسفل الفيديو.
  • تحديد خيار التحميل لحفظ المقطع على الهاتف.

انستغرام تتيح خدمة تحميل الريلز

ومن الممكن أن يحدد صاحب الفيديو من الأشخاص الذين يستطيعون تحميل الفيديوهات الخاصة بهم، ويتم ذلك عن طريق الانتقال إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم تحديد الأشخاص الذين يستطيعون تحميل ريلز.

وتأتي هذه الخدمة في إطار التحديثات التي يقوم بها مطورو التطبيق بعد خدمة حفظ الفيديوهات لمشاهدتها لاحقاً.


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد رجب
أحمد رجب

أنا أحمد رجب، أعمل مهندس، أُحب العمل الصحفي وامتلك خبرة في كتابة الأخبار الرياصية والإخبارية، وانتظر خبرات أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.


من مقالات الكاتب:
شاومي تحدد موعد إصدار هاتف شاومي الجديد Xiaomi 14 بمواصفات فريدة
اترك رد



جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.