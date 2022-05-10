انخفاض كبير في سعر البيتكوين Bitcoin والعملات المشفرة الأخرى

لاحظ المتابعين لعملة البيتكوين Bitcoin الإلكترونية المشفرة وأيضا العملات الإلكترونية الأخرى Crypto Currency انخفاض كبير في سعر عملة البيتكوين Bitcoin والعملات الأخرى أمام الدولار مما أثار القلق وريبة المتداولين بهذه العملات والمستثمرين أيضا.

كما شهد سوق العملات البديلة Alt Coins عمومًا انخفاض يتفاوت نسبته بين الانخفاض الطفيف لبعض العملات وانخفاض مضاعف لعملات أخرى وعلى رأسها العملة الرئيسة للعملات المشفرة وهي عملة البيتكوين Bitcoin، وقد أرجع بعض الخبراء الاقتصاديين أسباب ذلك التراجع في السعر بعد الصعود لمستويات مرتفعة إلى سببا رئيسين، أولا زيادة المعروض عن المطلوب شراءه من عملات البيتكوين Bitcoin في البورصات المختلفة مما أدي للانخفاض الكبير في الأسعار مثله مثل أي عملة أخرى تخضع لمبدأ العرض والطلب.

أما السبب الثاني هو القرار التاريخي الذي أصدره المصرف الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية برفع أسعار الفائدة على عملة الدولار وهي الرئيسة في التعاملات المالية العالمية وبين الدول بمقدار نصف نقطة مئوية، وتعد هذه الزيادة التاريخية هي أكبر زيادة منذ ما يقرب من حوالي 22 سنة، وحيث أدى الرفع المشار إليه في مؤشر الدولار الأمريكي إلى وصوله إلى مستويات قياسية.

ومع ذلك أظهرت العملة المشفرة البيتكوين Bitcoin مقاومة واستقرار في البداية، لكن سرعان ما بدأ الانخفاض المفاجئ يظهر سريعا وقد وصل إلى حوالي نسبة 8 بالمئة وبذلك أدى إلى انخفاض حاد في سوق العملات الرقمية والمشفرة بالكامل.

ولنفس الأسباب التي تراجعت بسببها عملة البيتكوين Bitcoin تراجعت أيضا العملات المشفرة الأخرى أيضا جنبًا إلى جنب مع أسواق الأسهم في البورصة الدولية ومؤشراتها الرئيسية، ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 وغيرهم أسواق تداول الأوراق المالية في الدول الرئيسية في الاقتصاد العالمي.