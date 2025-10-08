انتهى زمن الباور بانك إليك 4 نصائح مجربه لإصلاح مشكلة نفاذ بطارية هاتفك الأندرويد

إن سرعة نفاذ البطارية هي الأمر الأكثر أهمية لجميع مستخدمي أندرويد. لحسن الحظ، لا تعود المشكلة دائماً إلى عيوب في البطارية نفسها، بل غالباً ما تكون نتيجة إعدادات خاطئة أو تطبيقات تعمل في الخلفية دون علمك.

إليك أربع نصائح مهمة جداً ومباشرة لمساعدتك في التغلب على مشكلة استنزاف بطارية جهازك الأندرويد:

1. تحديد التطبيقات “المستهلكة” وتقييدها (Deep Sleep):-

العدو الأول للبطارية هو التطبيقات التي تعمل بصمت في الخلفية. يجب عليك تفعيل وضع السبات السبات العميق للتطبيقات التي لا تستخدمها بشكل مستمر.

ماذا تفعل؟

اذهب إلى الإعدادات (Settings) > > البطارية (Battery) > استخدام البطارية (Battery Usage).

حدد التطبيقات التي التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة (حتى عندما لا تستخدمها).

اضغط على التطبيق واختر خيار “تقييد” (Restrict) أو “وضع التطبيق في السبات العميق” (Deep Sleep). هذا يمنع التطبيق من العمل في الخلفية أو إرسال إشعارات إلا إذا فتحته يدوياً.

لماذا هذا مهم؟ تضمن هذه الخطوة أن تطبيقات التواصل الاجتماعي أو التسوق التي لا تحتاجها كل ثانية لا تستهلك موارد المعالج والبطارية باستمرار.

2. إيقاف ميزات “العرض المستمر” وتحديث التطبيقات في الخلفية:-

الشاشة هي المستهلك الأكبر للطاقة. وكلما قل عدد البكسلات المضاءة، طال عمر البطارية.

إدارة الشاشة:

تفعيل الوضع الداكن (Dark Mode): إذا كان جهازك يحتوي على شاشة OLED/AMOLED (وهو الحال في معظم الهواتف الحديثة)، فإن استخدام الوضع الداكن يوفر طاقة هائلة لأن البكسلات السوداء تكون مطفأة تماماً.

تقليل معدل التحديث (Refresh Rate): إذا كان هاتفك يدعم 90Hz أو 120Hz، قم بتغييره إلى 60Hz عندما لا تلعب. الفرق في السلاسة ليس كبيراً كبيراً في الاستخدام اليومي، لكن الفرق في عمر البطارية ملحوظ جداً.

إيقاف تحديث الخلفية: اذهب إلى الإعدادات > الاتصالات (Connections) > استخدام البيانات (Data Usage) وقم وقم بتقييد عمل البيانات الخلفية للتطبيقات التي لا تحتاج تحديثها بشكل فوري (مثل تطبيقات الأخبار أو المعرض).

3. تعطيل الاتصال التلقائي وخدمات الموقع غير الضرورية:-

تعتبر وظائف البحث عن الشبكات والاتصال المستمر من من أهم مسببات استنزاف البطارية.

التحكم في الاتصال:

إيقاف البحث التلقائي عن شبكات Wi-Fi: عطّل ميزة “تشغيل Wi-Fi تلقائياً” التي تجعل هاتفك يبحث عن شبكات محفوظة باستمرار حتى عندما تكون بالخارج.

تعطيل البلوتوث و NFC: قم بإيقاف تشغيل البلوتوث (Bluetooth) و NFC عندما لا تكون قيد الاستخدام. تركهما مفعّلاً يجعلهما يبحثان عن أجهزة للاقتران بشكل مستمر.

خدمات الموقع (GPS): اذهب إلى الإعدادات > الموقع (Location). قم بالتبديل إلى وضع “تحديد الموقع بناءً على Wi-Fi و شبكة المحمول فقط” بدلاً من من “GPS عالي الدقة”، وامنح إذن تحديد الموقع للتطبيقات الضرورية فقط (مثل الخرائط أو تطبيقات الطقس).

4. تجنب الشحن غير الفعال (Inefficient Charging) والحرارة:-

الشحن غير الصحيح وارتفاع درجة حرارة الهاتف يقللان من من العمر الافتراضي للبطارية ويجعلانها تنفد أسرع.

قاعدة الـ 20-80: حاول ألا تدع مستوى شحن بطاريتك يهبط تحت 20% ولا تشحنها بالكامل إلى 100% إلا نادراً. أفضل مدى للحفاظ للحفاظ على على صحة البطارية هو بين 20% و 80%.

تجنب الحرارة: عند الشحن، تجنب وضع الهاتف تحت الوسادة أو في مكان مغلق. إذا ارتفعت حرارة الهاتف أثناء الشحن السريع، قم بإزالة الغطاء (الكفر) للسماح بتبديد الحرارة. الحرارة هي العدو الأكبر لصحة بطارية الليثيوم.

استخدم الشاحن الأصلي: تأكد من من استخدام شاحن وكابل أصلي أو معتمد، فالشواحن الرديئة قد تؤدي إلى شحن غير فعال وتوليد حرارة زائدة.