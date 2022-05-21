انتعاش البيتكوين Bitcoin مرة أخرى وملامستها 31 ألف دولار

بعد عدة أسابيع من الهبوط المفاجئ الذي حدث في سوق العملات الرقمية المشفرة Crypto Currency الذي أضر بمعظم العملات وانحدار قيمة الأصول الرقمية لمعظم العملات وعل رأس هذه العملات عملة البيتكوين Bitcoin وهي العملة الرئيسة في سوق العملات المشفرة، التي وصل مستوي الهبوط المفاجئ في القيمة السوقية لعملة البيتكوين Bitcoin إلى حوالي 25300 دولار بمستوي هبوط مفاجئ يصل إلى حوالي 15000 في وقت متقارب وهذا المستوي لم تصل إليه عمل البيتكوين Bitcoin منذ شهر ديسمبر من عام 2020.

وبعد محاولات عدّة من المستثمرين في سوق العملات البديلة والمالكين للأصول الرقمية من أجل محاولة استعادة البيتكوين عافيته والعملات البديلة الأخرى أيضا والنهوض مرة أخرى من بعد هذه الكبوة الذي طالت مقارنة بفترات الهبوط والاضطرابات السابقة، إذ نجحت آخر هذه المحاولات بداية من أمسِ ولكن نجاح جزئي إذ ارتفعت بعض العملات الرقمية وعلى رأسهم البيتكوين Bitcoin الذي تخطت لأول مرة منذ مدّة حاجز 30 ألف دولار حتى اقتربت من 31 ألف دولار وذلك لفترة وجيزة ثم تراجع مرة أخرى ولكن ليس بالكثير حيث يتذبذب عند مستوى 30 ألف دولار وَسَط ترقب من المتابعين والمستثمرين الذين سارعوا بعد هذه الانتعاشة إلى ضخ كميات من البيتكوين غير المستثمر في منصات التداول المختلفة مما دفع عملة البيتكوين Bitcoin إلى التراجع الخفيف وصولا إلى حاجز 28500.

ومع بداية هذا اليوم عاود مرة أخرى البيتكوين إلى الاقتراب من مستوى 30 ألف دولار وَسَط ثبات في المستوي حيث وصلت قيمتها السوقية حوالي 575 مليار دولار مع الهيمنة من البيتكوين Bitcoin على ما يقرب من 45 في المئة من سوق العملات البديلة والأصول الرقمية على مستوى العالم.