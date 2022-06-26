انتظر الإشعار.. Android 13 سيصل قريباً لبعض أجهزة شاومي وبوكو وريدمي وقائمة بأسماء الهواتف التي ستحصل على أحدث نظام تشغيل

تقوم شركة شاومي الآن بالإستعداد لإطلاق واجهة المستخدم الجديد MIUI 14 والتي تستند إلى أحدث نظام تشغيل من جوجل Android 13، والتي سيحصل المستخدمين مع هذه التحدثيات على مزايا جديدة، وكانت جوجل قد أطلقت الإصدار التجريبي من أندرويد 13 لبعض الأجهزة المحددة، والذي ستحصل عليها العديد من أجهزة شاومي وبوكو وريدمي مع إطلاق تحديث واجهة المستخدم MIUI 14.

هواتف شاومي وريدمي وبوطو المؤهلة للحصول على Android 13

ويتساءل مستخدمي هواتف شاومي الآن عما إذا كانت هواتفهم ستحصل على أندرويد 13 أم لا، ولذلك سنعرض لمتابعي نجوم مصرية قائمة بأسماء الهواتف المرشحة للحصول على أحدث نظام تشغيل من جوجل، ولكن هذا يتوقف على تحديث شاومي لواجهة المستخدم MIUI 14، والذي أشارت التسريبات إلى إطلاقه قبل نهاية العام الجاري.

وإذا كنت تمتلك أحد الهواتف الآتية من شاومي أو ريدمي أو بوكو فعليك انتظار إشعار بالتحديث خلال وقت قريب، وهذه قائمة بأسماء الهواتف التي ستحصل على Android 13.

قائمة الهواتف المنتظر حصولها على Android 13

أولاً هواتف شاومي

Mi 10S Mi 11 Mi 11 Pro Mi 11 Ultra Mi 11i Mi 11X Mi 11X Pro Xiaomi 11i/Hypercharge Xiaomi 11T / Pro Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition Xiaomi 12 Ultra Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Lite Xiaomi 12X Xiaomi 12X (India) Xiaomi 12X Pro (India) Xiaomi 12T Xiaomi 12T Pro Xiaomi MIX 4 Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2 Xiaomi CIVI / CIVI S و Xiaomi Pad 5 Series

قائمة هواتف ريدمي الحاصلة على Android 13

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022 Redmi 10 5G / Prime+ 5G Redmi 10C / Redmi 10 (India) Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G Redmi Note 10T/10 5G Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro Redmi Note 11T/11 5G/4G / 11T Pro / 11T Pro+/ 11 SE Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S Redmi K50/Pro/Gaming/K50i/K50i Pro/Redmi K50S/ Redmi K50S Pro

ثالثاً: هواتف بوكو التي ستحصل على أندرويد 13