امكانيات كبيرة بسعر خيالي.. سامسونج Galaxy Buddy 2 الجديد
قامت شركة سامسونغ بالإعلان عن هاتفها الجديد سامسونج جالكسي بادي 2، وهو الهاتف المنتظر لكل حاملي هواتف الفئة الاقتصادية، فهو يأتي بإمكانيات ومواصفات رائعة مقارنة بالسعر الخاص به فهيا بنا نتعرف على مواصفات هاتف Galaxy Buddy 2 والسعر الخاص به.
مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Buddy 2
هيكل الهاتف
|ارتفاع
|165.5 ملم
|عرض
|77.1 ملم
|سمك
|8.4 ملم
|الوزن
|198 جرام
|خامة ظهر الموبايل
|مصنوعة من البلاستيك
|الألوان
|أخضر غامق، برتقالي، أزرق فاتح
الشاشة
|المقاس
|6.6 بوصة
|الدقة
|1080 × 2400 بكسل
|الجودة
|FHD+
|معدل تحديث
|120 هرتز
المعالج
|المعالج
|Snapdragon 750G
|معالج رسومات
|Adreno 619
|الرامات
|4 جيجابايت
|المساحة الداخلية
|128 جيجابايت، UFS 3.1
|نظام التشغيل
|أندرويد 12
|واجهة الاستخدام
|One UI 5.0
الكاميرا
|الكاميرا الخلفية
|ثلاثية:
الأولى بدقة 50 ميجا بكسل (عريضة)، فتحة F/1.8
الثانية بدقة 8 ميجا بكسل (عريضة جدًا)، فتحة F/2.2
الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل (ماكرو)، فتحة F/2.4
|خصائص الكاميرا
|بانوراما، HDR
|فلاش خلفي
|ليد LED
|الكاميرا الأمامية
|8 ميجا بكسل (عريضة)، فتحة F/2.2
البطارية
|البطارية
|5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة
|النوع
|ليثيوم بوليمر
|الشحن السريع
|شحن سريع بقوة 25 واط
|الشحن اللاسلكي
|لا يدعم
سعر هاتف Galaxy Buddy 2
|السعر العالمي
|300 دولار
|السعر في السعودية
|1150 ريال
|السعر في مصر
|5750 جنيه
|السعر في الكويت
|92 دينار
|السعر في الإمارات
|1100 درهم
|السعر في قطر
|1090 ريال
|السعر في عمان
|115 ريال
|ملاحظة
|السعر في البلدان العربية بناء على تحويل التسعيرة من الدولار إلى العملة المحلية للبلد