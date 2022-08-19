تقنية

امكانيات كبيرة بسعر خيالي.. سامسونج Galaxy Buddy 2 الجديد

محمد إبراهيم عباس

قامت شركة سامسونغ بالإعلان عن هاتفها الجديد سامسونج جالكسي بادي 2، وهو الهاتف المنتظر لكل حاملي هواتف الفئة الاقتصادية، فهو يأتي بإمكانيات ومواصفات رائعة مقارنة بالسعر الخاص به فهيا بنا نتعرف على مواصفات هاتف Galaxy Buddy 2 والسعر الخاص به.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Buddy 2

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هيكل الهاتف

ارتفاع 165.5 ملم
عرض 77.1 ملم
سمك 8.4 ملم
الوزن 198 جرام
خامة ظهر الموبايل  مصنوعة من البلاستيك
الألوان أخضر غامق، برتقالي، أزرق فاتح

الشاشة

المقاس 6.6 بوصة
الدقة 1080 × 2400 بكسل
الجودة FHD+
معدل تحديث  120 هرتز

المعالج

المعالج Snapdragon 750G
معالج رسومات  Adreno 619
الرامات 4 جيجابايت
المساحة الداخلية 128  جيجابايت، UFS 3.1
نظام التشغيل أندرويد 12
واجهة الاستخدام One UI 5.0

الكاميرا

الكاميرا الخلفية ثلاثية:

الأولى بدقة 50 ميجا بكسل (عريضة)، فتحة F/1.8

الثانية بدقة 8 ميجا بكسل (عريضة جدًا)، فتحة F/2.2

الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل (ماكرو)، فتحة F/2.4
خصائص الكاميرا بانوراما، HDR
فلاش خلفي ليد LED
الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل (عريضة)، فتحة F/2.2

البطارية

البطارية  5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة
النوع ليثيوم بوليمر
الشحن السريع  شحن سريع بقوة 25 واط
الشحن اللاسلكي لا يدعم

سعر هاتف Galaxy Buddy 2

السعر العالمي 300 دولار
السعر في السعودية 1150 ريال
السعر في مصر 5750 جنيه
السعر في الكويت 92 دينار
السعر في الإمارات  1100 درهم
السعر في قطر 1090 ريال
السعر في عمان 115 ريال
ملاحظة السعر في البلدان العربية بناء على تحويل التسعيرة من الدولار إلى العملة المحلية للبلد
محمد إبراهيم عباس

طالب في جامعة الأزهر كلية تجارة أعمل في مجال التدوين منذ حوالي سنتين ولدي خبرة كبيرة في هذا المجال ودائماً أسعى في تعلم ما هو جديد في مجال التكنولوجيا بشكل عام


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