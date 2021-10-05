امسحها الآن.. تطبيقات تسرق الحسابات البنكية لمستخدمي الاندرويد

دائما ما يسعى الهاكرز لتطوير البرامج الخاصة باختراق الهواتف وسرقة الحسابات البنكبة الخاصة بالمستخدمين، ومهما قامت “جوجل” بحظر عدد من التطبيقات لحماية المستخدمين من الوقوع في فخ الهاكرز، نجد أن هناك عدد من المطويين يقومون باختراع تطبيقات جديدة، وفي معظم الوقت تعمل تلك التطبيقات بمثابة جاسوس، واليوم سنسلط الضوء على عدد من البرامج التي تخترق الحسابات البنكية لك، والتي ستقوم “جوجل” بحظرها.

تطبيقات تسرق الحسابات البنكية لمستخدمي الاندرويد

وخلال الساعات الماضية، قامت شركة “جوجل” بتحذير المستخدمين على مستوى العالم من خطورة أكثر من 150 تطبيقا ضارا على متجرها للتطبيقات Play Store، حيث تعمل تلك التطبيقات على سرقة حساباتك المصرفية في أقل من دقيقة، وقد أوضح تقرير نشر عبر صحيفة “ديلى إكسبرس” البريطانية إن هناك أكثر من 150 تطبيقا ضارا يستهدف مستخدمي هواتف الاندرويد، ويهددهم بسحب الاموال المودوعة في حساباتهم البنكية، وقد ورد تنبيه من فريق بحثي متخصص في الأمن السيبراني من شركة Zimperium يؤكد أن هذا النوع من البرامج يسمى GriftHorse، ويبدأ باختراق بيانات المستخدمين الشخصية من أجل الوصول لحساباتهم البنكية وسرقتها.

جوجل تحظر تطبيقات ضارة

وتستخدم تلك التطبيقات طريقة معروفة تخترق بها اجهزة الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الاندرويد، فبمجرد تثبيتها تبدأ في إرسال تنبيهات للمستخدمين لإعلامهم بأنهم فازوا بجائزة، ويتم ارسال تلك الرسالة 5 مرات في الساعة الواحدة، الأمر الذي يدفع إلى قبول النقود فقط لإيقاف التنبيهات المستمرة، وعند قبول الدعوة للحصول على الجائزة المالية تقوم التطبيقات الضارة بإعادة توجيهه إلى صفحة ويب خاصة بالمناطق الجغرافية، ليرسل رقم هاتفه للتحقق منه، وفيما يلي بعض التطبيقات الضارة الأكثر شيوعا: