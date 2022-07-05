الواتساب WhatsApp يضيف مميزات في التحديث الجديد من بينها حذف الرسائل

يعمل التطبيق الأشهر عالميا في مجال المحادثات وإرسال واستقبال الرسائل الشخصية وهو تطبيق الواتساب WhatsApp على تحديثات كبيرة ومستمرة بشكل متسارع طوال هذه الفترة وأضافت الكثير من التحسينات التي تحمل ميزات جديدة مهمة ومطلوبة من مستخدمي التطبيق الشهير الواتس آب WhatsApp.

حذف الرسائل من المجموعات.

من الإضافات الجديدة التي أضافها تطبيق الواتساب WhatsApp في التحديث الجديد تخص مجموعات علي التطبيق الذي أصبح الآن بإمكان مسؤولي المجموعات حذف الرسائل داخل المجموعة من أي عضو وبدون التقييد بحد زمني معين وهي من الخصائص التي كانت مطلوبة جدا لأحكام سيطرة مشرفين ومدراء المجموعات علي أعضاء المجموعة.

حذف رسائل المحادثات.

أصبح الآن من الممكن حذف الرسائل داخل المحادثة بين شخصين أو أكثر حتى يومين كاملين و12 ساعة بدلا من ساعة واحدة وثمانية دقائق وهي المدة التي كان مسموح خلالها بحذف الرسائل لدى جميع الأطراف في حالة حدوث أي خطأ.

وهذه المِيزة كانت من المميزات التي كانت مطلوبة بشكل كبير جدا لأنه كان لا بد أن يكون المستخدم سريع جدا لمسح الرسائل في حال كانت هذه الرسائل التي أرسلت كانت سيئة أو بها أخطاء أو أي من الأشياء التي لا يمكن كتابتها في هذه المحادثة على تطبيق الواتساب WhatsApp.

حذف الرسائل دون وقت محدد.

يبحث الآن مطورو تطبيق الواتس آب WhatsApp علي إضافة إمكانية حذف الرسائل لدى جميع الأطراف دون التقيد بأي مدة أو زمن محدد وهي التي سيتم تطبيقها تدريجيا على جميع المستخدمين لدي كل المنصات Android و iOS.