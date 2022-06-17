الهواتف الذكية القادمة الأسبوع المقبل في السوق العالمية.. Poco F4 5G و Realme C30 والمزيد

سيشهد الأسبوع القادم على خلاف الأسابيع السابقة أحداث إطلاق الهواتف الذكية القادمة الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تقوم أربع علامات تجارية بجدولة فعاليات لإطلاق منتجات جديدة لأول مرة، و هذه العلامات التجارية هي Tecno و Realme و Samsung و Poco، ووفقًا لإعلانات العلامات التجارية الثلاثة الأولى ستطلق كل منها هاتف واحد بينما العلامة الأخيرة أكدت الإعلان عن جهازين، وتعتبر كل هذه الهواتف الذكية هي طرازات جديدة، باستثناء نموذج واحد، فلنلق نظرة على جميع الهواتف التي من المقرر إطلاقها الأسبوع المقبل والمواصفات الرئيسية لكل منها.

الهواتف الذكية القادمة الأسبوع المقبل

Tecno Pova 3

أُعلن عن الهاتف Tecno Pova 3 رسميًا في الفلبين في أواخر مايو، والآن سيشق طريقه إلى مناطق أخرى، وأهم ما يميز هذا الهاتف الذكي هو :

البطارية الضخمة التي تبلغ 7000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط والشحن العكسي بقوة 10 واط.

يأتي مع شاشة من نوع LCD ومقاس 6.9 بوصة، ودقة + FHD، ومعدل تحديث 90 هرتز.

يقوم بتشغيل الجهاز معالج Mediatek Helio G88، المقترن بتكوين ذاكرة تصل إلى 6 جيجابايت + 128 جيجابايت.

يحتوي على نظام كاميرا ثلاثية خلفية مكونة من الرئيسية 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، وفي المقدمة كاميرا سيلفي 8 ميجابكسل.

مزود بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

الهواتف الذكية القادمة – Realme C30

من المقرر إطلاق Realme C30 في 20 يونيو والبداية من الهند، ومن أبرز مواصفات الهاتف:

سيُطرح الهاتف بتصميم جديد يتميز بخطوط متعددة وكاميرا واحدة بدقة 13 ميجابكسل على اللوحة الخلفية.

سيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Unisoc T612.

يأتي مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

تتضمن الميزات الأخرى لهذا الجهاز: يحتوي على شاشة بدقة + FHD ومقاس 6.58 بوصة، وتحتوي على شق قطرة الندى لكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، ومنفذ MicroUSB ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم، ويعمل بنظام تشغيل Android Go وشحن بقوة 10 وات.

الهواتف الذكية القادمة – Samsung Galaxy F13

حسب الجدول الزمني لشركة سامسونج سيتم الإعلان عن هاتف Gallaxy F13 في الهند يوم 22 يونيو المقبل، والذي يتميز بالمواصفات التالية:

سيصل الجهاز مع شاشة نوع LCD، ودقة + FHD.

يعمل بواسطة بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، التي تدعم الشحن بقوة 15 وات.

من المحتمل أن يأتي مع معالج Exynos 850.

تم تجهيزه بإعداد كاميرا ثلاثية وهي: 50 ميجابكسل (واسعة) + 5 ميجابكسل (واسعة للغاية) + 2 ميجابكسل (عمق)، إضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

الهواتف الذكية القادمة – Poco F4 5G

سيكون حدث إطلاق الهاتف Poco F4 5G هو الأكبر الأسبوع المقبل، حيث سيتم طرح الهاتف الذكي رسميًا في العديد من الأسواق، في 23 يونيو، ووفقًا للإعلانات التشويقية والتسريبات، سيكون الهاتف خليفة الهاتف Poco F3 5G وهو Redmi K40S ولكن بكاميرا أساسية مختلفة، وستكون بعض ميزاته الرئيسية هي:

معالج Qualcomm Snapdragon 870.

شاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة ودقة + FHD ومعدل تحديث 120Hz، وتدعم Dolby Vision.

يأتي مع مكبرات صوت استريو مزدوجة مدعومة من Dolby Atmos، ودعم الشحن السريع 67 وات.

سيأتي الجهاز أيضًا بميزات مثل تقنية التبريد السائل VC و LPDDR5 RAM و UFS 3.1 التخزين.

مجهز بكاميرا ثلاثية خلفية: الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل (عريض، OIS) ، وعدسة 8 ميجابكسل (واسعة جدًا) + 2 ميجابكسل (ماكرو) ، وفي مقدمة الهاتف توجد كاميرا سيلفي 20 ميجابكسل.

ومن الميزات الأخرى: يوجد مستشعر بصمة أصابع مثبت على الجانب، ومزود بمكبر الأشعة تحت الحمراء، وحاصل على تصنيف IP53، و يعمل ببطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة.

الهواتف الذكية القادمة – Poco X4 GT 5G

من المقرر أن يُعلن رسميًا عن Poco X4 GT إلى جانب Poco F4 5G في 23 يونيو، والذي سيكون نسخة معدلة من Redmi Note 11T Pro، وتقول تسريبات موثوقة أن الجهاز يتمتع بالميزات الرئيسية التالية: