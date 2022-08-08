“الهندي في البيت”.. تردد قناة mbc بوليود الجديد 2022 على نايل سات

إزداد البحث في الآونة الأخيرة عبر محرك البحث “جوجل” عن تردد قناة إم بي سي بوليود الجديد 2022، وذلك من قبل متابعي ومحبي المسلسلات والأفلام الهندية من أجل البقاء على متابعة مستمرة لها، وتضمن آخر ساعات نسبة عالية من البحث عن عبارة “تردد قناة إم بي سي بوليود الجديد 2022″، وتتلقى شبكة قنوات MBC نسبة عالية من الإهتمام من متابعيها في الوطن العربي أجمع وفي مصر بشكل خاص.

ويهتم مئات الآلاف بمتابعة قناة إم بي سي بوليود الجديد 2022، ويرجع ذلك لأن القناة تقوم بعرض أفلام مترجمة هندية ذات جودة جيدة وذلك على مدار الساعة، كما أنها حازت بعدد جماهيري ضحم لأنها ليس بها أي تشفير، وقام الكثير من الناس بطرح سؤال ماهو تردد قناة إم بي سي بوليود على النايل سات من أجل إضافته، والاستمرار في متابعة كافة مسلسلاتها، و يهتم بها العديد من الأشخاص داخل مصر، وكذلك داخل الوطن العربي، وذلك يزيد من نسبة البحث عن تردد قناة MBC Bollywood.

تردد قناة mbc بوليود الجديد

• التردد: 12284

• الاستقطاب: رأسي (v).

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

• معدل الترميز: 27500.

تردد قناة MBC 1 الجديد

• التردد: 11470.

• الاستقطاب: عمودي.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

• معدل الترميز: 27500.

تردد قناة MBC 2 الجديد

• التردد: 11470.

• الاستقطاب: عمودي.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

• معدل الترميز: 27500.