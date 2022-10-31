كيفية الهبوط في Tilted Towers فورت نايت بنجاح والفوز بمكافأة الـ مكافأة 20000 XP

في ظل التحديثات المستمرة من لعبة فورت نايت وإتاحة الحصول على العديد من الإضافات القوية، يبحث الكثير من اللاعبين عن الطريقة المثلى للهبوط بمواقع الإسقاط الشهيرة والمهمة داخل بيئة اللعب، ومن أبرزها منطقة Tilted Towers أو ما يُطلق عليها الأبراج المائلة، التي تُعد أكثر النقاط المهمة شهرة في اللعبة، وتحظى بشعبية كبيرة، ويمثل السقوط بأمان فيها من أقصى طموحات اللاعبين لاستكمال المهام.

الهبوط الآمن في Tilted Towers

قليل من لاعبي فورت نايت من يستطيع أن ينجو فور السقوط والهبوط في Tilted Towers، وقليل جدًا من يستطيع النجاة والبقاء على قيد الحياة بعد الهبوط في تلك المنطقة، وهو يُمثل تحديًا قويًا أمام اللاعبين من أجل استكمال مهام اللعبة وربح الجوائز والهدايا التي تصل إلى الحصول على مكافأة 20000 XP فور تخطي تلك المخاطرة، لذلك نوضح لكم كيفية تحقيق الهبوط الآمن.

الهبوط على أطراف الأبراج

من أهم طرق الهبوط الآمن يتمثل في النزول عبر أطراف الأبراج المائلة، وعليك بالابتعاد عن الهبوط في وسط POI الدائرة الداخلية للنقطة المهمة، مع الاستعداد لتبادل إطلاق النار الذي سيحدث فور هبوطك، والعمل على القضاء على العدو، بعد ثوانٍ من الهبوط، ومن ثم الاستعداد للعثور على ما تم سرقتها، ومحاولة الابتعاد عن أنظار المتربصين، مع تسريع الخطوات الخاصة بك لدرجة الجري وليس المشي داخل المبنى.

جمع الإمدادات الأساسية

مع الأخذ في الاعتبار من ضرورة جمع ما يكفي من الإمدادات الأساسية، ومن ثم البحث عن مركبة للهروب بعيدًا أو الدوران للخلف للبقاء على قيد الحياة، كما يمكنك استخدام المراوح العملاقة فوق The Flairship للانطلاق وإعادة الانتشار في الهواء، ثم الذهاب إلى المكان الآمن.