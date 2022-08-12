الهاتف الخيالي والمثالي Samsung Galaxy S23 Ultra قاهر هواتف آيفون والأندرويد وسعره ومواصفاته
خلال الساعات الماضية أعلنت شركة سامسونج الرائدة في مجال الهواتف الذكية عن إطلاقها لطرازين جديدين من الهواتف القابلة للطي، وهما “جلاكسي زد فولد4” وهاتف “جلاكسي زد فليب 4″، وأسرعت الشركة الكورية سامسونج في إنتاج هذا الجيل من الهواتف الذكية، كي تفسح المجال لهاتفها الرائد الجديد المنتظر Samsung Galaxy S23 Ultra والذي سيكون أكثر جمالاً وتطوراً.
مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra
وبحسب التسريبات الواردة حتى الآن عن هاتف سامسونج المنتظر سوف يكون من أفضل إصدارات الشركة، وذلك نظراً للتحسينات والترقيات التي تم تزويد الهاتف بها، لينافس جميع هواتف الأندرويد والآيفون، وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي إس 23 ألترا.
|اسم الهاتف
|Galaxy S23 Ultra
|موعد الإطلاق
|نهاية العام االجاري أو بداية العام المقبل 2023
|عدد الكاميرات
|4 كايرات
|دقة الكاميرا الرئيسية
|200 ميجا بيكسل
|دقة باقي الكاميرات
|10+ 12+ 12 ميجا بيكسل
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|تدعم الشحن السريع بقدرة
|25 وات
|المعالج أنتجته شركة كوالكوم الأمريكية ومن نوع
|Snapdragon 8 Gen 2
أقرأ معنا:
- إطلاق هاتف Moto X30 Pro الذي سيعيد أمجاد موتورولا والمنافس الشرس لهواتف سامسونج وشاومي
- Xiaomi تستعد لإحداث ثورة وقفزة نوعية بعالم الهواتف الذكية بإنتاج هاتف جديد فريد من نوعه
- samsung تطلق رسمياً هاتفها الأحدث Galaxy Z Fold 4 بأسعار مجنونة وبمواصفات عالية الدقة
بطارية وسعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra
كما ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجا بيكسل، ودعم الهاتف القلم الإلكتروني، ويوجد منه العديد من الألوان وأبرزهم الأصفر المائل للنحاسي، والأبيض والأسود، ووفق التسريبات فإن الهاتف سيباع بسعر 26.000 جنيه مصري تقريباً، أو ما يعادل هذا المبلغ من عملات الدول الأخرى.
شكرا لكم ولكن يظهر أننا سوف ننتقل إلى أنواع أخرى غير السامسونج بسبب إرتفاع أسعارها وضعف قوة الشاحن هذا إذا تذكرنا بأنه لا يوجد شاحن في علبة التلفون.
اريد استعادة حسابي
جميل🌹🌹🌹🌹🌹🌹