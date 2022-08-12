الهاتف الخيالي والمثالي Samsung Galaxy S23 Ultra قاهر هواتف آيفون والأندرويد وسعره ومواصفاته

خلال الساعات الماضية أعلنت شركة سامسونج الرائدة في مجال الهواتف الذكية عن إطلاقها لطرازين جديدين من الهواتف القابلة للطي، وهما “جلاكسي زد فولد4” وهاتف “جلاكسي زد فليب 4″، وأسرعت الشركة الكورية سامسونج في إنتاج هذا الجيل من الهواتف الذكية، كي تفسح المجال لهاتفها الرائد الجديد المنتظر Samsung Galaxy S23 Ultra والذي سيكون أكثر جمالاً وتطوراً.

مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

وبحسب التسريبات الواردة حتى الآن عن هاتف سامسونج المنتظر سوف يكون من أفضل إصدارات الشركة، وذلك نظراً للتحسينات والترقيات التي تم تزويد الهاتف بها، لينافس جميع هواتف الأندرويد والآيفون، وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي إس 23 ألترا.

اسم الهاتف Galaxy S23 Ultra موعد الإطلاق نهاية العام االجاري أو بداية العام المقبل 2023 عدد الكاميرات 4 كايرات دقة الكاميرا الرئيسية 200 ميجا بيكسل دقة باقي الكاميرات 10+ 12+ 12 ميجا بيكسل البطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات المعالج أنتجته شركة كوالكوم الأمريكية ومن نوع Snapdragon 8 Gen 2

أقرأ معنا:

بطارية وسعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

كما ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجا بيكسل، ودعم الهاتف القلم الإلكتروني، ويوجد منه العديد من الألوان وأبرزهم الأصفر المائل للنحاسي، والأبيض والأسود، ووفق التسريبات فإن الهاتف سيباع بسعر 26.000 جنيه مصري تقريباً، أو ما يعادل هذا المبلغ من عملات الدول الأخرى.