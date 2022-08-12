تقنية

الهاتف الخيالي والمثالي Samsung Galaxy S23 Ultra قاهر هواتف آيفون والأندرويد وسعره ومواصفاته

خالد عسر

خلال الساعات الماضية أعلنت شركة سامسونج الرائدة في مجال الهواتف الذكية عن إطلاقها لطرازين جديدين من الهواتف القابلة للطي، وهما “جلاكسي زد فولد4” وهاتف “جلاكسي زد فليب 4″، وأسرعت الشركة الكورية سامسونج في إنتاج هذا الجيل من الهواتف الذكية، كي تفسح المجال لهاتفها الرائد الجديد المنتظر Samsung Galaxy S23 Ultra والذي سيكون أكثر جمالاً وتطوراً.

الهاتف الخيالي والمثالي Samsung Galaxy S23 Ultra قاهر هواتف آيفون والأندرويد وسعره ومواصفاته

مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

وبحسب التسريبات الواردة حتى الآن عن هاتف سامسونج المنتظر سوف يكون من أفضل إصدارات الشركة، وذلك نظراً للتحسينات والترقيات التي تم تزويد الهاتف بها، لينافس جميع هواتف الأندرويد والآيفون، وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي إس 23 ألترا.

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“بكاميرا ولا في الخيال”.. مواصفات هاتف Galaxy S23 Ultra الجديد

اسم الهاتف Galaxy S23 Ultra
موعد الإطلاق نهاية العام االجاري أو بداية العام المقبل 2023
عدد الكاميرات 4 كايرات
دقة الكاميرا الرئيسية 200 ميجا بيكسل
دقة باقي الكاميرات 10+ 12+ 12 ميجا بيكسل
البطارية 5000 مللي أمبير
تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات
المعالج أنتجته شركة كوالكوم الأمريكية ومن نوع Snapdragon 8 Gen 2

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كما ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجا بيكسل، ودعم الهاتف القلم الإلكتروني، ويوجد منه العديد من الألوان وأبرزهم الأصفر المائل للنحاسي، والأبيض والأسود، ووفق التسريبات فإن الهاتف سيباع بسعر 26.000 جنيه مصري تقريباً، أو ما يعادل هذا المبلغ من عملات الدول الأخرى.

خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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3 تعليقات
  1. سمير عبدالله يقول

    شكرا لكم ولكن يظهر أننا سوف ننتقل إلى أنواع أخرى غير السامسونج بسبب إرتفاع أسعارها وضعف قوة الشاحن هذا إذا تذكرنا بأنه لا يوجد شاحن في علبة التلفون.

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  2. ywywtwg يقول

    اريد استعادة حسابي

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  3. راما يقول

    جميل🌹🌹🌹🌹🌹🌹

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