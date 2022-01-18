وحش سامسونج الجديد.. مواصفات Galaxy A52s وسعره في مصر

عزت محمد

طرحت شركة سامسونج الكورية، هاتف جديد بمواصفات تجعل كل من يعرفها يرغب في شرائه، حيث أن الكاميرا الخلفية ربعاية ومساحة التخزين تسمح للمستخدم بعدم شراء كارت ميموري للتمكن من تحميل الألعاب والبرامج، لأن Samsung Galaxy A52s صمم لتقديم كل وسائل الرفاهية التي تساعد المشتري على استخدامه في العمل وليس المستوى الشخصي فقط، ومع وجود الهاتف الجديد بالمحلات، سيكون من الجيد معرفة مواصفات Galaxy A52s وسعره في مصر.

كاميرا Galaxy A52s

مواصفات Galaxy A52s

  • يعمل الهاتف الجديد بنظام تشغيل اندرويد 11، الذي مازال يمتلك إمكانيات جيدة بالرغم من ظهور اندرويد 12.
  • حجم الشاشة هو 6.5 بوصة، وبالتالي توفر الراحة للعين خلال استخدام Galaxy A52s لفترة طويلة، كما تجعله مناسبًا لقراءة الروايات والكتب.
  • يعمل Galaxy A52s بمعالج ثماني النواة ويدعم حتى شبكة الجيل الخامس 5G.
  • يسمح باستخدام 2 شريحة.
  • وزنه 189 جرام فقط.
  • يستطيع مقاومة الماء حتى 1 متر والصمود لمدة 30 دقيقة.
  • يحتوي على ميكرفون لعزل الضوضاء.
  • يحصل المشتري على سماعات خارجية تسمح بتشغيل الأغاني بنظام الاستريو.
  • البطارية الخاصة به 4500 مللي امبير\ الساعة، والشاحن المخصص لها بقوة  25 واط.
  • يوجد منه ألوان عديدة “أخضر- أسود- أبيض- بنفسجي”.
وحش سامسونج الجديد.. مواصفات Galaxy A52s وسعره في مصر 1 18/1/2022 - 2:21 ص
Samsung Galaxy A52s
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كاميرا سامسونج جالاكسي A52s

  • الكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.
  • تسمح بتصوير فيديوهات بدقة 4K.
  • الكاميرا الخلفية ربعاية، الأولى بدقة 64 ميجابكسل والثانية 12 ميجابكسل.
  • الثالثة بدقة 5 ميجابكسل  والأخيرة 2 ميجابكسل.
  • تلتقط فيديوهات بدقة  2160 بكسل.
وحش سامسونج الجديد.. مواصفات Galaxy A52s وسعره في مصر 2 18/1/2022 - 2:21 ص
جالاكسي A52s

سعر جالاكسي A52s

وصل سعر سامسونج جالاكسي A52s في مصر لـ6900 جنيه للنسخة التي تدعم مساحة تخزين 128 جيجابايت ورام 8 جيجا، أما النسخة الأعلى، المصممة بمساحة تخزين 256 جيجابايت، فسعرها 7500 جنيه، وخلال الشراء يجب التأكد أن العلبة تحتوي على دبوس وضع الشريحة والشاحن وشاشة للحماية وسماعات خارجية وجراب بلاستيك للظهر وشهادة الضمان.

عزت محمد

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