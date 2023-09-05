الهاتف الإقتصادي الذي يجمع بين الأناقة والأداء .. هاتف Vivo Y27 سعر مميز ومواصفات فائقة
يأتي هاتف Vivo Y27 من شركة Vivo بتصميم أنيق ومميز يجمع بين الأناقة والأداء، يتميز هذا الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.64 بوصة ودقة عالية FHD+، مما يمنحك تجربة تصفح ممتازة واستمتاعًا بالمحتوى الواضح، يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G85 الذي يوفر أداءً سلسًا وقويًا لتشغيل التطبيقات والألعاب، واحدة من أبرز مزايا Vivo Y27 هي بطاريته الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، مما يوفر لك طاقة تكفي للإستخدام طوال اليوم دون الحاجة للقلق بشأن الشحن المتكرر، يعتبر Vivo Y27 خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن هاتف اقتصادي يقدم أداءً قويًا ومواصفات مميزة.
مواصفات هاتف Vivo Y27
|المواصفات
|التفاصيل
|نوع الشريحة
|Nano Sim (شريحتي اتصال)
|دعم الشبكات
|2G، 3G، 4G
|الأبعاد
|164.1 × 76.2 × 8.1 ملم
|الوزن
|190 جرام
|نوع الشاشة
|IPS LCD بحجم 6.64 إنش
|دقة الشاشة
|1080 × 2388 بكسل
|كثافة البكسلات
|395 بكسل لكل إنش
|تردد الشاشة
|60 هيرتز
|سطوع الشاشة
|600 شمعة
|الذاكرة التخزينية الداخلية
|128 جيجابايت
|الذاكرة العشوائية (RAM)
|6 جيجابايت
|دعم بطاقة الذاكرة الخارجية
|نعم، عبر كارت الميموري
|نوع المعالج
|MediaTek Helio G85 بتقنية 12 نانو
|معالج الرسوميات (GPU)
|Mali-G52 MC2
إمكانيات هاتف Vivo Y27
|الإمكانية
|التفاصيل
|الكاميرا الأمامية
|8 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0
|الكاميرا الخلفية
|كاميرا رئيسية: 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.8
|كاميرا ثانوية
|2 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.4
|فلاش
|LED للإضاءة
|تصوير الفيديو
|– FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية
|– HD بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية
|واي فاي
|دعم لترددات a/b/g/n/ac و Dual-band
|البلوتوث
|إصدار 5.0 مع دعم A2DP و LE
|تحديد الموقع الجغرافي (GPS)
|دعم GPS مع GLONASS، GALILEO، و BDS
|وسائل الأمان والحماية
|– مستشعر البصمة (مدمج في زر الطاقة)
|الأمان
|– Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه
|مستشعرات
|مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة
|منفذ USB
|Type C مع دعم OTG
|البطارية
|سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 44 واط
|نظام التشغيل
|Android 13 مع واجهة Funtouch 13
|الألوان
|أسود وأزرق
سعر هاتف Vivo Y27
|الدولة
|السعر المتوقع (بالعملة المحلية)
|مصر
|للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام حوالي 7000 جنيه مصري.
|المملكة العربية السعودية
|للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام حوالي 620 ريال سعودي.
|الإمارات العربية المتحدة
|للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام حوالي 620 درهم إماراتي.
مميزات هاتف Vivo Y27
- يتميز الهاتف بكاميرا خلفية أساسية عالية الجودة تقدم تجربة تصوير جيدة، مما يتيح لك التقاط صور رائعة.
- يمتاز الهاتف ببطارية كبيرة السعة تتيح لك استخدامه لفترة طويلة خلال اليوم دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر.
- يتميز الهاتف بدعمه للشحن السريع بقوة 44 واط، مما يعني أنه يمكن شحنه بسرعة وبكفاءة.
- يدعم الهاتف شبكات قوية وسريعة، مما يتيح لك تصفح الإنترنت والتواصل بسلاسة.
- يحتوي الهاتف على مستشعر لبصمة الأصابع سريع الإستجابة، مما يضمن لك فتح الهاتف بسرعة وسهولة.
- يأتي الهاتف بتصميم شيك وخامات محترمة من Vivo، مما يجمع بين الأداء والأناقة.
عيوب هاتف Vivo Y27
- يمكن أن يقدم الهاتف أداءً متوسطًا نظرًا لإستخدام معالج Helio G85، والذي قد لا يكون مثاليًا للتطبيقات والألعاب الثقيلة.
- يعتبر عدم دعم تقنية NFC عيبًا لمن يحب استخدامها للدفع الإلكتروني ونقل البيانات بكل سهولة.
- لن تتمكن من تسجيل مقاطع فيديو بجودة 4K عالية الوضوح، مما قد يكون محددًا للمهتمين بتصوير الفيديو.
- يمكن أن يؤثر ذلك على جودة المكالمات وتسجيل الصوت في بيئات ضجيج.
- قد يفتقر الهاتف إلى تنوع في خيارات التصوير مقارنة ببعض الهواتف الأخرى.
- يمكن أن تكون الشاشة بتردد 60Hz قيد التحديث في عالم الهواتف الذكية، مع العلم أن بعض الهواتف الأخرى تأتي بمعدلات تحديث أعلى.
- من الممكن أن يرغب بعض المستخدمين في شاشات بتقنية AMOLED أو بتصميم بالثقب، وهذا يعتمد على تفضيلات الشخص.
محتويات علبة هاتف Vivo Y27
- هاتف Vivo Y27.
- إسكرينة مثبتة مسبقًا.
- رأس الشاحن بقوة 44 واط.
- سلك USB من نوع Type C.
- جراب ظهر لحماية الهاتف.
- دبوس معدني.
- كتيب التعليمات.