الهاتف الإقتصادي الذي يجمع بين الأناقة والأداء .. هاتف Vivo Y27 سعر مميز ومواصفات فائقة

يأتي هاتف Vivo Y27 من شركة Vivo بتصميم أنيق ومميز يجمع بين الأناقة والأداء، يتميز هذا الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.64 بوصة ودقة عالية FHD+، مما يمنحك تجربة تصفح ممتازة واستمتاعًا بالمحتوى الواضح، يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G85 الذي يوفر أداءً سلسًا وقويًا لتشغيل التطبيقات والألعاب، واحدة من أبرز مزايا Vivo Y27 هي بطاريته الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، مما يوفر لك طاقة تكفي للإستخدام طوال اليوم دون الحاجة للقلق بشأن الشحن المتكرر، يعتبر Vivo Y27 خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن هاتف اقتصادي يقدم أداءً قويًا ومواصفات مميزة.

مواصفات هاتف Vivo Y27 المصدر: موقع megabites