الهاتف الأسطوري من فيفو Vivo T4 Ultra موبايل خرافي كنج الألترا بقدرات تصويرية فائقة وتقنيات فريدة

أعلنت فيفو عن هاتفها الجديد الذي أطلقت عليه إسم Vivo T4 Ultra، والمتميز بقدراته التصويرية الفائقة لعشاق التصوير والتقاط اللحظات السعيدة، حيث جاء الهاتف بكاميرات خلفية ثلاثية بدقة عالية ومتساوية في الكاميرات الثلاثة وكذلك كاميرا السيلفي الأمامية.

وتم تجهيز هاتف فيفو بعدسات ثلاثية منهم عدسة periscope telephoto وعدسة أخرى ultrawide والكاميرات الثلاثة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل لكل منهما، هذا إلى أن دقة كاميرا السيلفي الأمامية هي الأخرى 50 ميجا بيكسل، وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات الهاتف والتي جاءت كما يلي.

الهاتف مقاوم للغبار والماء.

الهاتف حاصل على معيار IP64.

أبعاد الهاتف (160.6/75/7.5) ملم.

وزن الهاتف 194 جرام.

اقرأ معنا أيضاً:

نوع الشاشة AMOLED.

مقياس الشاشة 6.67 بوصة.

دقة العرض (2800/1260) بيكسل.

معدل التحديث 120 هرتز.

السطوع 1600 شمعة| م.

نظام التشغيل أندرويد-15.

الواجهات OriginOS 5.

نوع المعالج Mediatek Dimensity 9300+.

معالج رسوميات Immortalis-G720 MC12.

الرام 12/16 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 256/512 جيجا بايت.

كما جاء هاتف Vivo T4 Ultra ببطارية سعتها 5500 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 90 وات، ومنفذ الشحن USB Type-C 2.0، وماسح البصمات مدمج بالشاشة.