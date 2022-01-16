النت بشكل تاني .. مميزات ومواصفات راوتر Huawei WiFi WS5200 من هواوي

تقدم شركة هواوي العديد من المنتجات التقنية المختلفة الفئات، والتي تتناسب مع مستخدميها واستخداماتهم واحتياجاتهم، واستطاعت أن تقدم رواتر Huawei WiFi WS5200 المميز والذي يعد أيقونة ذهبية من أيقونات هواوي، وفي حقيقة الأمر فإن راوتر هواوي Huawei WiFi WS5200 عمل بشكل كبير على إثقال منتجات هواوي لما يتمتع به من مميزات ومواصفات مختلفة تجعل تجربةاستخدام النت مميزة، في السياق التالي نوضح مميزات ومواصفات راوتر Huawei WiFi WS5200 من هواوي.

مواصفات رواتر Huawei WiFi WS5200

يستقبل الراوتر ترددات سرعتها 2.4 جيجا و5 جيجا في آن واحد.

يساعد الرواتر على توصيل المستخدمين بالأسرع بين الترددات.

يتمتع بتوفر 4 من المقويات الهوائية ذات المدى الواسع، لتغطية أكبر نطاق ممكن.

سرعة اتصال الراوتر تصل حتى 1.13 جيجا بايت في الثانية الواحدة.

يمكنك بسهولة إعداد الراوتر بالكامل من خلال تنزيل تطبيق Huawei HiLink عبر الهاتف.

من خلال التطبيق يمكنك متابعة الأجهزة المتصلة بالراوتر سواء المتصلة حاليًا أو التي كانت متصلة بالشبكة وتم إيقاف اتصالها.

أيضًا يمكنك التحكم بكل جهاز متصل على حدى، من حيث تحديد السرعة القصوى، أو تحديد أقصى حد للاستهلاك.

كما يمكن عمل حظر بأحد المتصلين بشبكة الراوتر عبر التطبيق، مع تغيير اسم كل جهاز للتمكن من التعرف عليه بسهولة.

مميزات راوتر Huawei WiFi WS5200