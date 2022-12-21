المهام المطلوبة في الأسبوع الأول من الرويال باس للموسم 18 في ببجي موبايل

أعلنت رسميا شركة ببجي موبايل عن الموسم ال 18 الجديد من الرويال باس، ويعد الرويال باس أحد أهم الإضافات الموجودة في لعبة ببجي، كما أن الرويال باس يمكن اللاعبين من الحصول على الملابس والرقصات الأسطورية، واليوم ومن خلال موقعكم المفضل نجوم مصرية نقدم لكم المهام المطلوبة في الأسبوع الأول من الرويال باس للموسم 18 الجديد.

المهام المطلوبة في الأسبوع الأول: