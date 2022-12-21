المهام المطلوبة في الأسبوع الأول من الرويال باس للموسم 18 في ببجي موبايل
أعلنت رسميا شركة ببجي موبايل عن الموسم ال 18 الجديد من الرويال باس، ويعد الرويال باس أحد أهم الإضافات الموجودة في لعبة ببجي، كما أن الرويال باس يمكن اللاعبين من الحصول على الملابس والرقصات الأسطورية، واليوم ومن خلال موقعكم المفضل نجوم مصرية نقدم لكم المهام المطلوبة في الأسبوع الأول من الرويال باس للموسم 18 الجديد.
المهام المطلوبة في الأسبوع الأول:
- اربح مباراة كلاسيكية مرتين خلال ارتداء خوذة من المستوى الثالث.
- استخدم مشروب الطاقة 36 مرة في الوضع الكلاسيكي.
- أمض 100 من الدقائق في المباريات.
- اقتل 20 من الأعداء باستخدام البنادق الهجومية في خريطة ارانغل في الوضع الكلاسيكي.
- أكمل 7 مباريات مع الأصدقاء في الوضع الكلاسيكي.
- التقط مسدس الوميض في 6 من المباريات في الوضع الكلاسيكي.
- قم بزيارة ساحة الانتظار الاجتماعية الخاصة ب 10 أصدقاء مختلفين.
- أقتل 24 من الأعداء باستخدام سلاح M416 في الوضع الكلاسيكي.
- التقط AWM خلال 3 من المباريات في الوضع الكلاسيكي.
- اقتل 3 من الأعداء باستخدام سلاح الكار في الوضع الكلاسيكي.
- أصمد إلى 200 من الدقائق إجمالا في الوضع الكلاسيكي.
- تحرك 10000 من الأمتار أثناء تشغيل أي مركبة في الوضع الكلاسيكي.