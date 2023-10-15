المنصة الرقمية لحكومة دبي تلمع في معرض جيتكس جلوبال 2023

بدأت اليوم فعاليات مشاركة المنصة الرقمية لحكومة دبي في معرض جيتكس جلوبال 2023. يُقام هذا المعرض، الذي يعد الثالث والأربعين من نوعه، في مركز دبي التجاري العالمي من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، تشمل المنصة الموحدة لحكومة دبي مشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة في إمارة دبي.

من خلال مشاركتها، تسلط “دبي الرقمية” الضوء على أحدث التطورات في مشاريعها ومبادراتها في مجالات تجارب المدينة الرقمية والخدمات، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والبيانات وأمان الإنترنت.

بالإضافة إلى إطلاق مبادرات وخدمات جديدة خلال الحدث، ستُعرض الابتكارات والخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات المشاركة على المنصة الرئيسية لحكومة دبي.

أكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن مسيرة الترقية الرقمية السريعة في دبي، التي قادتها الجهود المشتركة والمجهودات الحثيثة بين دبي الرقمية من جهة والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، ساهمت في تعزيز البنية الرقمية وتطويرها مع مختلف خدماتها.

وقد أصبحت تغطي جميع جوانب الحياة اليومية لسكان وزوار مدينة دبي، وتلبي الاحتياجات الحالية والتطلعات المستقبلية، ويعتقد المنصوري أنه من المهم مشاركة تطور هذه البنية وآليات تطويرها والحلول المتوفرة من خلال تبادل الأفكار وأفضل الممارسات مع الجهات المعنية في قطاع ترقية المدن الرقمية، هذا ممكن من خلال منصة معرض جيتكس جلوبال 2023، التي تجمع أكثر من 6,000 جهة عارضة من أكثر من 170 دولة.

في محور تجارب المدينة، ستقدم دبي الرقمية أحدث التطورات في الخدمات مثل صرف المنح السكنية وإدارة إقامات العمال وحصول على منح الأراضي، بالإضافة إلى إدارة إقامات العمالة المنزلية والحصول على الرعاية الطبية وشراء وبيع المركبات وإعداد وصيانة المركبات الكهربائية.

أما في محور خدمات المدينة الرقمية، ستشارك دبي الرقمية بتطبيق الموظف الذكي وواجهة برمجة تطبيقات دبي ومعاملات دبي وسحابة دبي الرقمية، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية الأساسية مثل الهوية الرقمية وتطبيق دبي الآن ومنصتي 04 و Dubai.ae.

فيما يتعلق بالاستراتيجيات، ستقدم دبي الرقمية نظرة عامة على استراتيجية دبي الرقمية والتناغم الرقمي، بالإضافة إلى لوحة المهارات الرقمية وإحصاءات التنافس الرقمي.

في محور البيانات والإحصاءات، ستقدم دبي الرقمية مشروعات مثل “اعرف متعاملك” ولوحة بيانات دبي وحديث دبي، بالإضافة إلى البيانات الاصطناعية وبرنامج جودة البيانات وتعداد السكان اللحظي لمدينة دبي و “دبي بالس” وموقع إحصاءات دبي ومبادرات التمكين من خلال استطلاعات الرأي ومسح دخل وإنفاق الأسر.

كما ستعرض المنصة تطورات مسح واجهة برمجة التطبيقات والمرقاب ورزام وأساس والمها، بالإضافة إلى أحدث المشروعات في مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني.