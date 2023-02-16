تقنية

المنافسة تحتدم بين WhatsApp و Telegram وواتساب يتهم تيلجرام بالتضليل والأخير يرد

خالد عسر

يعد تطبيق واتساب هو التطبيق الأول عالمياً في مجال المراسلات الفورية، حيث يستخدم الواتساب أكثر من 2 مليار شخص حول العالم، كما أن تطبيق تيلجرام من أبرز التطبيقات المنافسة لواتس آب، وبين الحين والآخر تظهر هذه المنافسة على السطح وفي العلن، فأحياناً يسخر الواتساب من التيلجرام، أو العكس، وأحياناً يقوم أحدهما بإطلاق تحديثات ومميزات لمنافسة التطبيق الآخر، وأملاً في جذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين.

المنافسة تحتدم بين WhatsApp و Telegram وواتساب يتهم تيلجرام بالتضليل والأخير يرد
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اتهامات جديدة من واتساب لتيلجرام

ومؤخراً قام رئيس واتساب بمهاجمة مسألة الخصوصية في تطبيق تيلجرام، واتهمه بتضليل المستخدمين، وعدم قدرته على حماية بيانات المستخدمين، وأشار ويل كاثكارت أن واتساب الذي تملكه شركة ميتا هو التطبيق الأقوى من ناحية الخصوصية والحفاظ على بيانات المستخدمين.

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وأضاف ويل كاثكارت أن التيلجرام لا يستخدم التشفير من طرف لآخر، مدعياً أن تقنية التشفير في تيليجرام لا تتم بشكل مستقل، وذلك مقارنة بتطبق واتساب، وأشار إلى أن تيلجرام لم يتمكن من تقنية التشفير بشكل مستقل وخاصة في المحادثات الجماعية، مما يسبب مشكلات عند نسخ البيانات احتياطياً.

وقام فريق تيلجرام بالرد على مدير واتساب في اتهاماته وقال أن النسخ الإحتياطي في جوجل درايف يؤدي إلى تعطيل التشفير بشكل فعال، وذلك نظراً لأن النسخ التي يتم حفظها احتياطياً ليست مشفرة.

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خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

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