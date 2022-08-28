المقارنة بين هاتف سامسونج galaxy A52 وgalaxy A72
نستهل مقارنتنا بين هاتفي galaxy A52 وA72 من ناحية:
- التصميم والمصنعية: حيث يتطابق الجهازان من دون أفضلية واحد على الآخر، لهما هيكل بلاستيكي مع واجهة حماية غوريلا قلاس فايف لديهم مقاومة ضد الماء والغبار، كما أن تصميمهما جد فخم لدرجة عدم تمكنك من تمييز فئة الهاتفين إذا ينتميان إلى فئة الهواتف الرائدة أم المتوسطة.
- الحجم: يعد هاتف galaxy A52 أصغر حجم بالنسبة لهاتف galaxy A72 ومن هنا فهو أخف منه وزنا، كذلك بالنسبة إلى حجم الشاشة وهذا موضح من خلال الجدول في الأسفل.
- الشاشة: جانب الدقة نفسه مختلفان فقط في الإضافة كما هو موضح في الجدول.
- الكاميرا: يحتوي الهاتفين على 4 كاميرات خلفية بحيث أن الهاتف glaxy A52 يحتوي على عدستين أساسيتين الأولى عريضة والثانية ultra wide، أما الأخرتين ثانويتين واحدة للعزل والأخرى ماكرو لتصوير القريب جدا.
- بينما نأتي لهاتف galaxy A72 الذي يحتوي على عدسة أساسية ثالثة من نوع telephoto التي تمنح تقريبا بصريا ثلاث مرات، بالمقابل لا يحتوي على عدسة مخصصة للعزل يكتفي بعدسة الماكرو، فالعدسات المشتركة متطابقة من حيث المواصفات.
- المعالج: يمتلكان معالج نفسه snapdragon 720g كوالكوم بتقنية 8 نانومتر.
- ذاكرة التخزين: يحتويان على ذاكرة لها نفس سعة التخزين 128/256 جيجابايت (6/8 جيجا رام).
- البطارية: كلتاهما تدعمان الشحن السريع إلا أنهما تختلفان في السعة حيث بطارية هاتف galaxy A72 تفوق بطارية هاتف galaxy A52 ب500 ملي أمبير.
لاختصار المقارنة بين الهاتفين قمنا بإدراج الجدول التالي:
|هاتف سامسونج galaxy A52
|هاتف سامسونج galaxy A72
|الشاشة
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|الكاميرا
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2. الكاميرا الأمامية:
بدقة 32 ميجا بيكسل، فتحة عدستها 2.2/f
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2. الكاميرا الأمامية:
بدقة 32 ميجا بيكسل، فتحة عدستها 2.2/f
|المعالج
|snapdragon 720g كوالكوم بتقنية 8 نانومتر
|snapdragon 720g كوالكوم بتقنية 8 نانومتر
|الذاكرة
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|البطارية
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معلومات مفيده
جزاكم الله خيراً
مشكور
مقارنة ممتازة ومجهود وافر
بارك الله فيك
شكرا وفيك بركة