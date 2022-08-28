المقارنة بين هاتف سامسونج galaxy A52 وgalaxy A72

الكاميرا

الكاميرا الخلفية المتكونة من أربع عدسات: الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل، فتحة عدستها 1.8 /f أساسية

الثانية أساسية بدقة 12 ميجا بيكسل،فتحة عدستها 2.2/f

الثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل، فتحة عدستها 2.4/f ماكرو

الرابعة بدقة 5 ميجا بيكسل، فتحة عدستها 2.4/f 2. الكاميرا الأمامية: بدقة 32 ميجا بيكسل، فتحة عدستها 2.2/f