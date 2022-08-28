تقنية

المقارنة بين هاتف سامسونج galaxy A52 وgalaxy A72

ميساء أسامر

الفرق بين هاتف سامسونج galaxy A52 وgalaxy A72

نستهل مقارنتنا بين هاتفي galaxy A52 وA72 من ناحية:

  1. التصميم والمصنعية: حيث يتطابق الجهازان من دون أفضلية واحد على الآخر، لهما هيكل بلاستيكي مع واجهة حماية غوريلا قلاس فايف لديهم مقاومة ضد الماء والغبار، كما أن تصميمهما جد فخم لدرجة عدم تمكنك من تمييز فئة الهاتفين إذا ينتميان إلى فئة الهواتف الرائدة أم المتوسطة.المقارنة بين هاتف سامسونج galaxy A52 وgalaxy A72
  2. الحجم: يعد هاتف galaxy A52 أصغر حجم بالنسبة لهاتف galaxy A72 ومن هنا فهو أخف منه وزنا، كذلك بالنسبة إلى حجم الشاشة وهذا موضح من خلال الجدول في الأسفل.
  3. الشاشة: جانب الدقة نفسه مختلفان فقط في الإضافة كما هو موضح في الجدول.المقارنة بين هاتف سامسونج galaxy A52 وgalaxy A72
  4. الكاميرا: يحتوي الهاتفين على 4 كاميرات خلفية بحيث أن الهاتف glaxy A52 يحتوي على عدستين أساسيتين الأولى عريضة والثانية ultra wide، أما الأخرتين ثانويتين واحدة للعزل والأخرى ماكرو لتصوير القريب جدا.
  5. المقارنة بين هاتف سامسونج galaxy A52 وgalaxy A72 بينما نأتي لهاتف galaxy A72 الذي يحتوي على عدسة أساسية ثالثة من نوع telephoto التي تمنح تقريبا بصريا ثلاث مرات، بالمقابل لا يحتوي على عدسة مخصصة للعزل يكتفي بعدسة الماكرو، فالعدسات المشتركة متطابقة من حيث المواصفات.المقارنة بين هاتف سامسونج galaxy A52 وgalaxy A72
  6. المعالج: يمتلكان معالج نفسه snapdragon 720g كوالكوم بتقنية 8 نانومتر.
  7. ذاكرة التخزين: يحتويان على ذاكرة لها نفس سعة التخزين  128/256 جيجابايت (6/8 جيجا رام).
  8. البطارية: كلتاهما تدعمان الشحن السريع إلا أنهما تختلفان في السعة حيث بطارية هاتف galaxy A72 تفوق بطارية هاتف galaxy A52 ب500 ملي أمبير.المقارنة بين هاتف سامسونج galaxy A52 وgalaxy A72

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لاختصار المقارنة بين الهاتفين قمنا بإدراج الجدول التالي:

الفرق بين هاتف سامسونج galaxy A52 وgalaxy A72

هاتف سامسونج galaxy A52 هاتف سامسونج galaxy A72
الشاشة
  • دقة الشاشة: 1080*2400 بيكسل
  • الشاشة: 6.5 بوصة، super amoled
  • إضافة: معدل تحديث يبلغ 90 هرتز
  • دقة الشاشة: 1080*2400 بيكسل
  • الشاشة: 6.7 بوصة، super amoled
  • إضافة: معدل تحديث يبلغ 90 هرتز مع درجة سطوع تبلغ 800 شمعة
الكاميرا
  1. الكاميرا الخلفية المتكونة من أربع عدسات:
  • الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل، فتحة  عدستها 1.8 /f أساسية
  • الثانية أساسية بدقة 12 ميجا بيكسل،فتحة  عدستها 2.2/f
  • الثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل، فتحة  عدستها 2.4/f ماكرو
  • الرابعة بدقة 5 ميجا بيكسل، فتحة  عدستها 2.4/f

2. الكاميرا الأمامية:

بدقة 32 ميجا بيكسل، فتحة  عدستها 2.2/f
  1. الكاميرا الخلفية المتكونة من أربع عدسات::
  • الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل، فتحة  عدستها 1.8/f أساسية
  • الثانية أساسية بدقة 8 ميجا بيكسل، فتحة  عدستها 2.4/f
  • الثالثة بدقة أساسية 12 ميجا بيكسل، فتحة  عدستها 2.2/f ماكرو
  • الرابعة بدقة 5 ميجا بيكسل، فتحة  عدستها 2.4/f

2. الكاميرا الأمامية:

بدقة 32 ميجا بيكسل، فتحة  عدستها 2.2/f
المعالج snapdragon 720g كوالكوم بتقنية 8 نانومتر snapdragon 720g كوالكوم بتقنية 8 نانومتر
الذاكرة
  • 128/256 جيجابايت (6/8 جيجا رام)
  • الذاكرة الخارجية: يدعم micro SDXC (يستخدم فتحة sim مشتركة)
  • 128/256 جيجابايت (6/8 جيجا رام)
  • الذاكرة الخارجية: يدعم micro SDXC (يستخدم فتحة sim مشتركة)
البطارية
  • سعة البطارية 4500 ملي أمبير
  • يدعم الشحن السريع 15 واط
  • سعة البطارية 5000 ملي أمبير
  • يدعم الشحن السريع 25 واط
ميساء أسامر

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4 تعليقات
  1. ابو انس مهيرات يقول

    معلومات مفيده
    جزاكم الله خيراً

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    1. ميساء أسامر يقول

      مشكور

  2. ايهاب يقول

    مقارنة ممتازة ومجهود وافر
    بارك الله فيك

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    1. ميساء أسامر يقول

      شكرا وفيك بركة