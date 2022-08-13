المقارنة المثالية لهواتف رجال الأعمال القابلة للطي Huawei Mate X2 المكتسح ضد 2 Xiaomi Mi Mix Fold المثالي

دائما ما يقتني رجال الأعمال الهواتف القابلة للطي، علما بأنها تتميز بإمكانيات كثيرة من عتاد و مظهر كلاسيكي جميل يوحي للفخامة، تساعدهم في حياتهم العملية،فالهواتف القابلة للطي بمثابة كمبيوتر علي حجم اليد يحتوي على الكثير من المزايا التي يمكن أن تستخدمها باستمرار، ومن أبرز الهواتف القيمة التي أعجبتنا هاتف Huawei Mate X2 المثالي مقارنتا بهاتف Xiaomi Mi Mix Fold الأحدث لدى الشركة والمكتسح بحجم المبيعات في الدول العربية.

هاتف Huawei Mate X2 ضد هاتف 2 Xiaomi Mi Mix Fold

تعتبر الهواتف القابلة للطي هي هواتف الشركات الأعلى ثمنا والتي تتمير بوجود شاشتين تعطي مظهر جميل يوحي للجمال والأناقة، وكما عوتنا هواوي على الإبداع في صناعة وتصميم هاتفها الأغلى لدي الشركة Huawei Mate X2 الذي يأتي بتصميم خيالي مصنوع من الزجاج المقوي، أبهرتنا أيضا شاومي في تصميم ومظهر هاتفها المتميز لدى الشركة 2 Xiaomi Mi Mix Fold الذي يحمل مواصفات ومزايا رهيبة تساعد الكثير من رجال الأعمال.

مقارنة الشاشة بين الهاتفين

الهواتف Huawei Mate X2 2 Xiaomi Mi Mix Fold احجم الشاشات 8 أنش مع شاشة مع شاشة أخرى بمقاس 6.45 أنش 8.02 أنش مع شاشة ثانية بمقاس 6.56 أنش نوع الشاشات OLED Foldable LTPO2 OLED كثافة البكسلات 413 بكسل في كل أنش 360 بكسل في كل أنش معدل الشاشة 90 هيرتز 120 هيرتز

من خلال مقارتنا بالهواتف تفوق هاتف 2 Xiaomi Mi Mix Fold الذي يحمل شاشة خرافية تعمل بمزايا رهيبة على نظير المثالي هاتف Huawei Mate X2.

العتاد والقوة للهاتفين

الهواتف Huawei Mate X2 2 Xiaomi Mi Mix Fold نوع المعالج معالج كيرين 9000 5G ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 الأحدث المعالج الرسومي Mali-G78 MP24 Adreno 730 المساحة الرامات 8 جيجا رام 12 جيجا رام المساحة الدخلية 256 أو 512 جيجابيت 256 أو 512 أو 1 تيرا الذاكرة الخارجية يدعم لا يدعم

بالفعل يتفوق أيضا هاتف 2 Xiaomi Mi Mix Fold ضد نظيرة Huawei Mate X2 في العتاد والقوة الجبارة الذي يأتي بها الهاتف، علما بأن الهاتف يحمل أحدث معالج حاليا من شركة سناب دراجون.

مواصفات الكاميرات للهاتفين

يحمل هاتف Huawei Mate X2 تصميم جميل للكاميرات الخلفية التي تعمل بدقات مختلفة وأكثر من رائعة، ويضم الهاتف أربعة كاميرا تعمل بدقة 50 و 12و 8 و16 جيجابيت، وتدعم تقنيات حديثة في التصوير، جديرا بالذكر بأن الكاميرات تأتي من نوع لايكا العلامة التجارية الألمانية البارعة في صناعة الكاميرات، ويحمل الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 16 ميجابيكسل وتعطي صور سلفي رائعة.

كما يضم هاتف 2 Xiaomi Mi Mix Fold سيسم كاميرات مميز معتمد على الذكاء الاصطناعي و يحمل الهاتف ثلاث كاميرات خرافية تعمل بدقة 50 و 8 و13 ميجا بيكسل، بفتحات عدسات واسعة، وتعمل بتقنيات مبتكرة وحديثة تعتمد على تعديل الصور بعد الالتقاط، ويحمل الهاتف كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل وتدعم التثبيت الرقمي.

أسعار الهواتف Huawei Mate X2 و 2 Xiaomi Mi Mix Fold

الهواتف Huawei Mate X2 2 Xiaomi Mi Mix Fold بالدولار الأمريكي 2300 دولار لنسخة 256 جيجابيت و 2800 دولار لنسخة 512 جيجابيت 1340 دولا لنسخة 256 جيجابيت وبسعر 2700 دولار لنسخة 1 تيرا بالجنية المصري بما يعادل 43 ألف جنية بما يعادل 27 ألف جنية للنسخة 256 جيجا

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