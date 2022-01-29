المسلسل الهندي ” رياح الحب الموسمية ” موعد العرض والإعادة على mbc bollywood
اعلنت قناة ام بي سي بولييود المتخصصة في عرض الدراما الهندية مسلسلات وأفلام عن عرضها للمسلسل الجديد رياح الحب الموسمية بدءاً من يوم الأحد 6 فبراير 2022 على شاشاتها .
مواعيد مسلسل رياح الحب الموسمية على mbc bollywood
يعرض المسلسل يومياً من الاحد الى الخميس بالاضافة الى حلقات مجمعة كل يوم سبت ( جميع حلقات الاسبوع 5 حلقات متتالية ) في المواقيت الآتية :
موعد العرض
- 17.00 : الخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش
- 18.00 : السادسة مساءاً بتوقيت الجزائر
- 19.00 : السابعة مساءاً بتوقيت مصر
- 20.00 : الثامنة مساءاً بتوقيت السعودية والعراق
- 21.00 : التاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات
الإعادة الأولى
- 10.30: العاشرة والنصف مساءاً بتوقيت جرينتش
- 11.30: الحادية عشر والنصف بتوقيت الجزائر
- 12.30: الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت مصر
- 1.30: الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت السعودية والعراق
- 2.30: الثانية والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات
الإعادة الثانية
- 6.00: السادسة صباحاً بتوقيت جرينتش
- 7.00 : السابعة صباحاً بتوقيت الجزائر
- 8.00 : الثامنة صباحاً بتوقيت مصر
- 9.00: التاسعة صباحاً بتوقيت السعودية والعراق
- 10.00 : العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات
معلومات عن مسلسل رياح الحب الموسمية
- الاسم الرسمي للمسلسل Bade Achhe Lagte Hain
- المسلسل انتاج عام 2021 وما زال مستمر
- النوع : رومانسي – درامي
- المسلسل يعرض مدبلج
- يبدأ عرض المسلسل بدءاً من الاحد 6 فبراير 2022
- ملخص قصة المسلسل :
قصة حب تجمع بين شخصيتين مختلفتين رام وبريا , رام شاب مرح ايجابي محب لعائلته يثق في الحب والحياة ورجل اعمال بارز , وعلى النقيض بريا التى لا تثق في الحب .
تردد قناة mbc bollywood
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