المسلسل الهندي ” رياح الحب الموسمية ” موعد العرض والإعادة على mbc bollywood

اعلنت قناة ام بي سي بولييود المتخصصة في عرض الدراما الهندية مسلسلات وأفلام عن عرضها للمسلسل الجديد رياح الحب الموسمية بدءاً من يوم الأحد 6 فبراير 2022 على شاشاتها .

مواعيد مسلسل رياح الحب الموسمية على mbc bollywood

يعرض المسلسل يومياً من الاحد الى الخميس بالاضافة الى حلقات مجمعة كل يوم سبت ( جميع حلقات الاسبوع 5 حلقات متتالية ) في المواقيت الآتية :

موعد العرض

17.00 : الخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش

18.00 : السادسة مساءاً بتوقيت الجزائر

19.00 : السابعة مساءاً بتوقيت مصر

20.00 : الثامنة مساءاً بتوقيت السعودية والعراق

21.00 : التاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الأولى

10.30: العاشرة والنصف مساءاً بتوقيت جرينتش

11.30: الحادية عشر والنصف بتوقيت الجزائر

12.30: الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت مصر

1.30: الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت السعودية والعراق

2.30: الثانية والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الثانية

6.00: السادسة صباحاً بتوقيت جرينتش

7.00 : السابعة صباحاً بتوقيت الجزائر

8.00 : الثامنة صباحاً بتوقيت مصر

9.00: التاسعة صباحاً بتوقيت السعودية والعراق

10.00 : العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات

معلومات عن مسلسل رياح الحب الموسمية