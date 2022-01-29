المسلسل الهندي ” رياح الحب الموسمية ” موعد العرض والإعادة على mbc bollywood

محمد عبد الرازق

اعلنت قناة ام بي سي بولييود المتخصصة في عرض الدراما الهندية مسلسلات وأفلام عن عرضها للمسلسل الجديد رياح الحب الموسمية بدءاً من يوم الأحد 6 فبراير 2022 على شاشاتها .

المسلسل الهندي " رياح الحب الموسمية " موعد العرض والإعادة على mbc bollywood 3 29/1/2022 - 10:31 م

مواعيد مسلسل رياح الحب الموسمية على mbc bollywood

يعرض المسلسل يومياً من الاحد الى الخميس بالاضافة الى حلقات مجمعة كل يوم سبت ( جميع حلقات الاسبوع 5 حلقات متتالية ) في المواقيت الآتية :

موعد العرض

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  • 17.00 : الخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش
  • 18.00 : السادسة مساءاً بتوقيت الجزائر
  • 19.00 : السابعة مساءاً بتوقيت مصر
  • 20.00 : الثامنة مساءاً بتوقيت السعودية والعراق
  • 21.00 : التاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الأولى

  • 10.30: العاشرة والنصف مساءاً بتوقيت جرينتش
  • 11.30: الحادية عشر والنصف بتوقيت الجزائر
  • 12.30: الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت مصر
  • 1.30: الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت السعودية والعراق
  • 2.30: الثانية والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الثانية

  • 6.00: السادسة صباحاً بتوقيت جرينتش
  • 7.00 : السابعة صباحاً بتوقيت الجزائر
  • 8.00 : الثامنة صباحاً بتوقيت مصر
  • 9.00: التاسعة صباحاً بتوقيت السعودية والعراق
  • 10.00 : العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات

معلومات عن مسلسل رياح الحب الموسمية

  • الاسم الرسمي للمسلسل Bade Achhe Lagte Hain
  • المسلسل انتاج عام 2021 وما زال مستمر
  • النوع : رومانسي – درامي
  • المسلسل يعرض مدبلج
  • يبدأ عرض المسلسل بدءاً من الاحد 6 فبراير 2022
  • ملخص قصة المسلسل :

    قصة حب تجمع بين شخصيتين مختلفتين رام وبريا , رام شاب مرح ايجابي محب لعائلته يثق في الحب والحياة ورجل اعمال بارز , وعلى النقيض بريا التى لا تثق في الحب .

    تردد قناة mbc bollywood

    تبث القناة على أقمار النايلسات وعربسات

    المسلسل الهندي " رياح الحب الموسمية " موعد العرض والإعادة على mbc bollywood 1 29/1/2022 - 10:31 م المسلسل الهندي " رياح الحب الموسمية " موعد العرض والإعادة على mbc bollywood 2 29/1/2022 - 10:31 م

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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